PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Dieb entwendet Uhren und Geld

Hofheim (ots)

Dieb entwendet Uhren und Geld,

Hattersheim, Frankfurter Straße, Donnerstag, 30.07.2026, 14.53 Uhr

(da)Am Donnerstagnachmittag gelangte ein Dieb in ein Haus in Hattersheim und entwendete Uhren und Bargeld. Kurz vor 15 Uhr betrat der bislang unbekannte Mann das Grundstück in der Frankfurter Straße durch ein offenes Gartentor. Anschließend begab er sich durch die ebenfalls offenstehende Terrassentür in die Wohnräume, wo er sich zwei Uhren und Bargeld aneignete. Bei seiner Diebestour stieß er schließlich auf den Hausbewohner, der ihn daraufhin verbal aus dem Haus warf. Bei dem Dieb handelte es sich um einen etwa 35 Jahre alten Mann mit brauner Haut, kurzen schwarzen Haaren, dunklen Augen sowie einem schwarzen T-Shirt und einer Jeans. An beiden Armen hatte er Tätowierungen ("Sleeve Tattoos"). Hinweise nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

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