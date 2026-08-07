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PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: "Coffee with a Cop" in Bad Camberg

POL-LM: "Coffee with a Cop" in Bad Camberg
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Limburg (ots)

"Coffee with a Cop" in Bad Camberg,

Bad Camberg, Kurpark, 06.08.2026, 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(rwn)Bei einer Tasse Kaffee miteinander ins Gespräch kommen, Fragen stellen und Anliegen direkt ansprechen - diese Möglichkeit nutzten am Donnerstagnachmittag zahlreiche Bürgerinnen und Bürger im Kurpark Bad Camberg. Im Rahmen des Veranstaltungsformats "Coffee with a Cop" stand der persönliche und unkomplizierte Austausch mit der Polizei im Mittelpunkt.

Vor Ort nahmen sich der Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Westhessen, Björn Gutzeit, die Leiterin der Polizeidirektion Limburg-Weilburg, Mona Mai, sowie der Schutzmann vor Ort, Klaus Pörtner, Zeit für die Anliegen der Besucherinnen und Besucher. Dabei entwickelte sich ein reger Austausch zu ganz unterschiedlichen Themen. Neben Fragen zur Sicherheit und Prävention ging es auch um die tägliche Polizeiarbeit und persönliche Anliegen aus der Bevölkerung. Das Angebot stieß auf großes Interesse und wurde durchweg positiv angenommen. Gerade die Möglichkeit, ohne konkreten Anlass direkt mit der Polizei ins Gespräch zu kommen, wurde von vielen Besucherinnen und Besuchern begrüßt.

Auch der Bürgermeister der Stadt Bad Camberg, Daniel Rühl, sowie die Leiterin des Ordnungsamtes, Stefanie Bremser, begleiteten die Veranstaltung und beteiligten sich an den Gesprächen.

Die Polizei bedankt sich bei allen Besucherinnen und Besuchern für das große Interesse und die offenen Gespräche. Formate wie "Coffee with a Cop" schaffen Raum für Begegnungen, fördern den direkten Austausch zwischen Polizei und Bevölkerung und stärken das gegenseitige Vertrauen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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