PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Tankstelle an Autobahnraststätte überfallen +++ Mit Pfefferspray besprüht +++ Verfolgungsfahrt mit Motorroller

Limburg (ots)

1. Tankstelle an Autobahnraststätte überfallen , Bundesautobahn 3, T&R Limburg an der Lahn-Ost, Dienstag, 04.08.2026, 02:07 Uhr

(rwn)In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es an der Tank- und Raststätte Limburg Ost zu einer räuberischen Erpressung zum Nachteil eines Mitarbeiters.

Gegen 02:05 Uhr betrat der bislang unbekannte Täter den Verkaufsraum der Tankstelle. Dort forderte er den Mitarbeiter unter Vorhalten eines Messers auf, Bargeld und Zigaretten herauszugeben. Anschließend flüchtete er mit dem erbeuteten Bargeld und den Zigaretten.

Der Täter wurde als etwa 170-175 cm groß beschrieben . Zur Tatzeit war er dunkel gekleidet und mit einer Sturmhaube maskiert.

Hinweise zur Tat und dem Täter nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431-9140-0 entgegen.

2. Mit Pfefferspray besprüht,

Limburg, Holzheimer Straße, Montag, 03.08.2026, 15:36 Uhr

(rwn)Am Montagnachmittag wurde eine junge Frau in Limburg am Bahnhof mit Reizgas besprüht.

Gegen 15:35 Uhr soll sich der Frau in der Holzheimer Straße ein Mann genähert und ihr unvermittelt Reizgas ins Gesicht gesprüht haben. Anschließend entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Eine Täterbeschreibung ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen- und/oder Täterhinweise nimmt die Kriminalpolizei Limburg unter der Rufnummer 06431-9140-0 entgegen.

3. Verfolgungsfahrt mit Motorroller,

Weilburg, Bahnhofstraße, 02.08.2026, 15:22 Uhr

(rwn) Am Sonntagnachmittag kam es in Weilburg zu einer Verfolgungsfahrt zwischen einem Rollerfahrer und einer Funkstreife.

Gegen 15:25 Uhr befuhr der Fahrer eines Kleinkraftrollers, welcher offenbar getunt war, die Bahnhofstraße aus Richtung Ahäuser Weg in Richtung Bahnhof in Weilburg. Als die eingesetzte Funkstreife den Rollerfahrer einer Kontrolle unterziehen wollte, missachtete dieser jegliche Anhaltesignale und entzog sich der Kontrolle. Der flüchtige Rollerfahrer soll etwa 18-30 Jahre alt sein. Außerdem hatte er kurze schwarze Haare und markante Gesichtszüge. Bei dem Roller, mit welchem der junge Mann flüchtete, handelte es sich um ein älteres schwarzes Modell mit blauem Versicherungskennzeichen. Hinweise nimmt die Polizeistation Limburg unter der Rufnummer 06431-9140-0 entgegen.

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