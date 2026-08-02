PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Betrunken Verkehrsunfall verursacht +++ Mülltonnenbrand +++ Diebstahl von Ortsschildern +++ Verkehrsunfallfluchten

Limburg (ots)

1. Betrunken Verkehrsunfall verursacht,

Elbtal, L 3046 Elbmühle, Sonntag, 02.08.2026, 06:38 Uhr

(ra) Ein betrunkener Fahrzeugführer verursachte am frühen Sontagmorgen einen Verkehrsunfall in Elbtal.

Um 06:38 Uhr wurden Beamtinnen der Polizei Limburg zu einem Verkehrsunfall auf der L 3046 im Bereich Elbmühle zur Aufnahme eines Verkehrsunfalls entsandt. Der Fahrer kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Brücke. Der Polizeistreife fiel im Rahmen der Unfallaufnahme deutlicher Alkoholgeruch bei dem 29-jährigen Fahrer auf. Ein Atemalkoholtest bestätigte die ersten Verdachtsmomente der Streife, dass der Fahrer alkoholisiert unterwegs gewesen sein könnte.

Zur Beweissicherung wurde bei ihm eine Blutentnahme von einem Arzt durchgeführt, der Führerschein sichergestellt. Im Anschluss an die Maßnahmen wurde er entlassen. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

2. Mülltonnenbrand,

Weilmünster, Weilstraße, Sonntag, 02.08.2026, 01:21 Uhr

(Sch) Am frühen Sonntagmorgen geriet eine Mülltonne in Weilmünster in Brand.

Gegen 01:20 Uhr nahmen Zeugen in der Weilstraße zunächst den Geruch von verbranntem Kunststoff wahr. Als sie das Mehrfamilienhaus verließen, stellten sie den Brand einer Mülltonne fest und verständigten umgehend die Feuerwehr. Nach Angaben weiterer Zeugen seien zuvor Knallgeräusche zu hören gewesen. Die Feuerwehr brachte den Brand zügig unter Kontrolle und löschte das Feuer. Eine Tonne wurde durch den Brand vollständig zerstört. Eine danebenstehende Tonne wurde durch die Hitzeentwicklung ebenfalls nahezu vollständig beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 180 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich bei der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 9140-0 zu melden.

3. Diebstahl von Ortsschildern,

Weilburg-Gaudernbach, Gartenfeldstraße, Freitag, 31.07.2026 bis Samstag, 01.08.2026

(Sch) In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Weilburg-Gaudernbach zu einem Diebstahl mehrerer Ortsschilder.

Bislang unbekannte Täter demontierten in der Gartenfeldstraße drei Ortsschilder und entwendeten diese. Der Tatzeitraum kann nicht näher eingegrenzt werden.

Hinweise erbittet sich die Polizei Limburg unter der Telefonnummer 06431 9140-0.

4. Verkehrsunfallflucht,

Dornburg Frickhofen, Bahnhofstraße/Marktstraße, Samstag, 01.08.2026, 18:21 Uhr

(ra) Am frühen Samstagabend entfernte sich ein Verkehrsteilnehmer in Frickhofen unerlaubt vom Unfallort.

Um 18:21 Uhr streifte ein E-Scooter in der Bahnhofstraße/Markstraße einen geparkten grünen PKW Dacia und beschädigte diesen. Das Verursacherfahrzeug soll von einer männlichen, ca. 17-jährigen schlanken Person geführt worden sein. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro.

Die Polizei Limburg ermittelt und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen unter der Rufnummer 06431 9140-0 entgegen.

5. Verkehrsunfallflucht,

Runkel Steeden, Bachstraße, Sonntag, 02.08.2026, 00:20 Uhr

(ra) Eine Verkehrsunfallflucht ereignete sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Steeden.

Hier entfernte sich eine unfallverursachende Person gegen 00:20 Uhr in der Bachstraße, nachdem diese zuvor den Mast einer Straßenlaterne beschädigte und einen Sachschaden von circa 100 Euro verursachte. Es liegen aktuell keine Erkenntnisse zu dem Verursacherfahrzeug bzw. der Fahrerin oder dem Fahrer vor.

Zeugen, die den Sachverhalt beobachteten, werden gebeten, sich mit der Polizei Limburg unter der Telefonnummer 06431 9140-0 in Verbindung zu setzen.

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