Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Zwei Beifahrerinnen bei Verkehrsunfall in Rinteln leicht verletzt

Rinteln (ots)

(KEM) Am Mittwochabend (22.07.2026) kam es gegen 20:50 Uhr im Stadtgebiet von Rinteln zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 25-jährige Frau aus Minden mit ihrem VW die Dankerser Straße und beabsichtigte, von dieser auf die vorfahrtsberechtigte Bahnhofstraße (L435) einzubiegen. Dabei übersah sie den auf der Bahnhofstraße befindlichen BMW einer 20-jährigen Rintelnerin. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Durch die Kollision erlitten zwei Mitfahrerinnen leichte Verletzungen: die 82-jährige Beifahrerin im VW (aus Leverkusen) sowie die 59-jährige Beifahrerin im BMW (aus Rinteln). Sie wurden von einer hinzugerufenen RTW-Besatzung versorgt. Ein im VW auf der Rücksitzbank befindliches Baby blieb glücklicherweise unverletzt.

An beiden Autos entstand Sachschaden, der nach ersten Schätzungen der Polizei auf insgesamt rund 12.000 Euro beziffert wird. Sie wurden abgeschleppt.

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