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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Kyllburg

Kyllburg (ots)

Am 23.06.2026 ereignete sich zwischen 11:00 Uhr und 20:00 Uhr in 54655 Kyllburg auf der Bademer Straße in Höhe Hausnummer 46 ein Verkehrsunfall. Hierbei ist mutmaßlich ein Fahrzeug mit einem geparkten PKW kollidiert. Am geparkten PKW entstand hierdurch ein Schaden. Anschließend ist der Unfallverursacher geflüchtet. Die Polizei sucht nach einem grünen Fahrzeug mit möglichem Schaden an der Frontstoßstange auf der rechten Seite.

Die Polizei Bitburg bittet um sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen sowie zum flüchtigen Fahrzeug.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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