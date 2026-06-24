POL-PDWIL: Einbruch in Waldhütte
Wittlich (ots)
Im Zeitraum 01.03.2026 bis 23.06.2026 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einer als Ferienhaus genutzten Hütte im Waldgebiet bei Wittlich.
Hier brachen sie durch Einschlagen der Fensterscheiben in das Anwesen ein, verwüsteten dieses und entwendeten diverse Gegenstände der Einrichtung.
Der Abtransport dürfte mittels Fahrzeugs stattgefunden haben.
Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell