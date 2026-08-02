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PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 32-Jährigem aus Villmar

Limburg (ots)

65606 Villmar

(jm) Die am Sonntag, den 02.08.2026 um 17:13 Uhr veröffentlichte Fahndung nach dem 32 Jahre alten Herrn Liebelt aus Villmar wird zurückgenommen. Der Vermisste konnte heute wohlbehalten angetroffen werden.

Es wird darum gebeten veröffentlichte Lichtbilder der vermissten Person zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06431) 9140-0
E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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