PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 32-Jährigem aus Villmar

Limburg (ots) (ots)

65606 Villmar

(jm) Die am Sonntag, den 02.08.2026 um 17:13 Uhr veröffentlichte Fahndung nach dem 32 Jahre alten Herrn Liebelt aus Villmar wird zurückgenommen. Der Vermisste konnte heute wohlbehalten angetroffen werden.

Es wird darum gebeten veröffentlichte Lichtbilder der vermissten Person zu löschen.

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