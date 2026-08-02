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POL-LM: 32-Jähriger aus Villmar vermisst

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Limburg (ots)

65606 Villmar,

Samstag, 01.08.2026, 07:04 Uhr,

(Sch) Seit Samstag, 07:04 Uhr wird der 32- jährige Philipp Liebelt aus Villmar vermisst. Herr Liebelt verreiste am Donnerstag, den 30.07.2026 mit einem Freund nach Berlin. Die Rückkehr war für Samstag, den 01.08.2026 geplant. Er ist jedoch nicht nach Hause zurückgekehrt. Sein jetziger Aufenthaltsort ist seitdem unbekannt. Möglicherweise hält er sich im Raum Kassel auf. Die bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Vermissten.

Philipp Liebelt ist 32 Jahre alt, etwa 1,80 m groß und von muskulöser Statur. Er hat kurz abrasierte, dunkelblonde Haare und einen roten Kinn- und Oberlippenbart. Zum Zeitpunkt der Abreise trug er ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Jogginghose, schwarze adidas-Sneaker und eine Basecap. Zudem führt er einen Rucksack mit sich.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Phillip Liebelt nimmt die Polizeistation Weilburg unter der Rufnummer (06471) 93860 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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