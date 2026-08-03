PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Diebstahl in Limburger Schwimmbad +++ Betrunkener Fahrradfahrer stürzt +++ Festnahme nach Streitigkeiten +++ Diebstahl auf Friedhof

Limburg (ots)

1. Diebstahl in Limburger Schwimmbad,

Limburg, Am Hausstein, Freitag, 31.07.2026, 16:30 Uhr bis Freitag, 31.07.2026, 17:05 Uhr

(rwn)Am Freitagnachmittag kam es im Limburger Schwimmbad zu einem Diebstahl eines Portemonnaies.

Zwischen 16:30 Uhr und 17:05 Uhr nutzten die Täter die Chance und durchwühlten die unbeaufsichtigte Tasche eines Schwimmbadbesuchers. Hierbei entwendeten sie den darin befindlichen Geldbeutel, in dem sich eine geringe Menge an Bargeld und mehrere Bankkarten befanden.

Die Polizei warnt eindringlich vor unbeaufsichtigten Wertgegenständen im Schwimmbad! Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrer Tasche oder auf dem Liegeplatz zurück. Nutzen Sie die entsprechenden Spinde oder Schließfächer und sichern Sie diese mit geeigneten, hochwertigen Schlössern!

2. Betrunkener Fahrradfahrer stürzt,

Limburg, Konrad-Kurzbold-Straße, 31.07.2026, 19:15 Uhr

(rwn)Am Freitagabend stürzte ein betrunkener Fahrradfahrer in der Innenstadt in Limburg.

Gegen 19:15 Uhr befuhr der 56-jährige mit seinem Fahrrad die Konrad-Kurzbold-Straße. Als er mit seinem Fahrrad eine Bordsteinkante streifte, kam er zu Sturz und zog sich eine Kopfverletzung zu. Er wurde zunächst im Rettungswagen behandelt. Die Streife nahm Alkoholgeruch beim Fahrer wahr, der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von circa 3 Promille. Im Nachgang kam der Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die Polizei Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich unter der Rufnummer 06431-9140-0 zu melden.

3. Festnahme nach Streitigkeiten,

Waldbrunn-Lahr, Feldgemarkung, 01.08.2026, 09:50 Uhr

(rwn)Am Samstagvormittag kam es in Waldbrunn-Lahr in einer Feldgemarkung zu Streitigkeiten zwischen zwei Männern.

Gegen 09:50 Uhr sollen die Männer in einer Feldgemarkung in Waldbrunn-Lahr in einen verbalen Streit geraten sein. Im weiteren Verlauf soll einer der Männer ein Messer in der Hand gehalten haben. Der Mann konnte von den eingesetzten Streifen der Limburger Polizei im Nahbereich gestellt werden. Auf ihn kommt nun ein Ermittlungsverfahren zu. Bei dem Vorfall wurde keiner der betroffenen Personen verletzt.

4. Diebstahl auf Friedhof,

Weilburg, Waldhausen, Selbenhäuser Weg, Samstag, 01.08.2026, 11:00 Uhr bis Samstag, 01.08.2026, 20:00 Uhr

(rwn)Am vergangenem Samstag kam es auf dem Waldhauser Friedhof zu einem Diebstahl.

Zwischen 11:00 Uhr und 20:00 Uhr machten sich unbekannte Täter am Kreuz eines Grabes zu schaffen und brachen auf unbekannte Weise eine Eisenstange der Kreuzfassung ab. Dadurch gelang es ihnen eine gelbe Kristallkugel aus der Fassung des Kreuzes zu entnehmen. Danach flüchteten die Täter samt der Kristallkugel im Wert von 1000 Euro in unbekannte Richtung.

Hinweise zum Diebstahl nimmt die Kriminalpolizei Limburg unter der Telefonnummer 06431-9140-0.

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