PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Unfall auf der B54

Limburg (ots)

1. Von der Fahrbahn abgekommen,

Limburg-Weilburg, Dorchheim, Bundesstraße 54, Mittwoch, 05.08.2026, 15.34 Uhr

(wo)Am Mittwochmittag ist ein dreifach besetzter PKW kurz vor dem Ortsteil Dorchheim von der Fahrbahn abgekommen und verunfallt.

Der 66-jährige Fahrer fuhr mit seinem grauen Golf gegen 15.30 Uhr auf der B54 in Richtung Dorchheim. Hierbei kam er nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Leitplanke neben der Gegenfahrbahn und kam zum Stillstand. Der Fahrer und seine beiden Mitfahrer wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000,00 EUR geschätzt.

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