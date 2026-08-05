PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbruch in Fahrradgeschäft +++ Diebstahl von Baustelle

Limburg (ots)

1. Einbruch in Fahrradgeschäft,

Weilburg-Kuhbach, Viehweg, Mittwoch, 05.08.2026, 02:16 Uhr bis 02:18 Uhr

(rwn)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Weilburg-Kuhbach zu einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft.

Zwischen 02:15 und 02:20 Uhr schlugen die unbekannten Täter die Scheibe zum Verkaufsraum des Fahrradgeschäfts im Viehweg ein. Danach begaben sie sich in das Geschäft und entwendeten drei E-Bikes. Im Anschluss entfernten sich die drei Unbekannten samt der Beute und flohen über die angrenzende Bundesstraße in unbekannte Richtung. Bei den Tätern soll es sich um drei dunkelgekleidete Männer handeln.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431-9140-0 entgegen.

2. Diebstahl von Baustelle,

Bad Camberg, Limburger Straße, Donnerstag, 30.07.2026, 18:00 Uhr bis Dienstag, 04.08.2026, 09:00 Uhr

(rwn)Zwischen Donnerstagabend und Dienstagmorgen kam es in Bad Camberg zu einem Diebstahl von Baumaterialien.

Unbekannte Täter begaben sich zwischen Donnerstag, 18:00 Uhr, und Dienstag, 09:00 Uhr, auf das Baustellengelände in der Limburger Straße und entwendeten diverse Baumaterialien. Danach flüchteten die Täter mit der Beute in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06431-9140-0 zu melden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell