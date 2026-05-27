Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Bargeldschmuggel/Fahrzeugkäufer verschweigen Geldbündel im Rucksack

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Ulm (ots)

Gestern (26.05.2026) haben Zollbeamte einer Ulmer Kontrolleinheit zwei junge Männer aus Rumänien beim Bargeldschmuggel erwischt. Sie über-prüften das Fahrzeuggespann auf der Autobahn 8 in Fahrtrichtung Stuttgart.

Auf die Frage nach mitgeführten Barmitteln zeigten beide 10.000 bzw. 11.000 Euro vor und gaben an, Fahrzeuge in Deutschland kaufen zu wollen. Die anschließende Überprüfung eines Rucksacks brachte noch einmal 38.000 Euro zutage.

Gegen den 21-jährigen Beifahrer leiteten die Zöllner daraufhin ein Bußgeldverfahren ein und vereinnahmten 9.975 Euro Sicherheit. Die weiteren Ermittlungen liegen bei der Strafsachenstelle des Hauptzollamts Ulm.

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