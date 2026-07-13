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PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Verkäuferin abgelenkt und Handy gestohlen

Limburg (ots)

1. Verkäuferin abgelenkt und Handy gestohlen, Limburg, Lindenholzhausen, Frankfurter Straße, 12.07.2026, 12:10 Uhr

(pl)Am Sonntagmittag haben zwei Männer in Lindenholzhausen eine Verkäuferin abgelenkt und bestohlen. Gegen 12:10 Uhr täuschte das Duo in einem Blumengeschäft in der Frankfurter Straße Kaufinteresse vor und ließ sich verschiedene Blumen zeigen. Diese Ablenkung machten sie sich zu Nutze, um das abgelegte Handy der Geschädigten zu entwenden. Anschließend flüchteten die beiden Diebe aus dem Laden und fuhren mit einem schwarzen Pkw in Richtung Brechen davon. Die Täter wurden als ca. 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, mit einem "südländischen" Erscheinungsbild, dunklen Haaren und einem dunklen Bart beschrieben. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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