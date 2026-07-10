PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: 15-Jähriger mit Pfefferpistole bedroht +++ Ohne Fahrerlaubnis vor Streifenwagen geflüchtet und Unfall verursacht

Limburg (ots)

1. 15-Jähriger mit Pfefferpistole bedroht, Limburg an der Lahn, Westerwaldstraße, Freitag, 10.07.2026, 03:00 Uhr

(kq)In der Nacht zum Freitag kam es auf dem Parkplatzgelände eines Einkaufszentrums in der Westerwaldstraße in Limburg zu einer Bedrohung mit einer Pfefferpistole.

Ein 25-jähriger Mann saß gegen 03:00 Uhr in seinem geparkten Pkw. Ein 15-Jähriger hielt sich zu diesem Zeitpunkt gemeinsam mit mehreren Freunden ebenfalls auf dem Parkplatz auf. Da sich der Jugendliche durch das eingeschaltete Fernlicht des Pkw gestört fühlte, ging er zu dem Fahrzeug des 25-Jährigen.

In der Folge kam es zwischen den Beiden zu verbalen Streitigkeiten. Im Verlauf des Streitgesprächs nahm der 25-Jährige eine Pfefferpistole aus der Mittelkonsole seines Fahrzeugs und richtete diese auf den 15-Jährigen. Der Jugendliche wich zurück und begab sich anschließend zu seinen Freunden.

Die alarmierten Polizeikräfte konnten den 25-Jährigen vor Ort festnehmen. Die Pfefferpistole wurde aufgefunden und sichergestellt. Der Mann muss sich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

2. Ohne Fahrerlaubnis vor Streifenwagen geflüchtet und Unfall verursacht, Weilburg-Kubach, Friedenbachstraße, Donnerstag, 09.07.2026, 01:00 Uhr

(kq)In der Nacht zum Donnerstag ist ein 19-jähriger Autofahrer in Weilburg-Kubach vor einem Streifenwagen geflüchtet und hat anschließend einen Unfall verursacht.

Der 19-Jährige befuhr gegen 01:00 Uhr mit einem grauen BMW die Friedenbachstraße aus Richtung Kubacher Weg kommend in Fahrtrichtung Viehweg. Auf Höhe der Hausnummer 2 kam ihm ein Streifenwagen entgegen. Um sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen, beschleunigte der Fahrer und fuhr über den rechten Fahrstreifen hinweg auf den Gehweg.

Auf Höhe der Hausnummer 4 kollidierte der BMW mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Poller. Anschließend flüchtete der 19-Jährige fußläufig von der Unfallstelle, konnte jedoch kurz darauf durch die Polizeikräfte festgenommen werden. Der Fahrer sowie seine 17-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der 19-Jährige wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 19-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem verfügte der BMW nicht über eine ordnungsgemäße Zulassung. An dem Fahrzeug war lediglich ein hinteres Kennzeichen angebracht, das nicht für den BMW ausgegeben war.

Der 19-Jährige muss sich nun in mehreren Ermittlungsverfahren verantworten.

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