PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Schlägerei auf der Kirmes +++ Brennholz gestohlen +++ Sachbeschädigung

Limburg (ots)

1. Schlägerei auf der Kirmes,

Runkel-Dehrn, Hintergasse,

Sonntag, 12.07.2026, 02:18 Uhr

(rk) Am frühen Sonntagmorgen kam es in Dehrn zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Um 02:18 Uhr wurde die Polizei in die Hintergasse gerufen, weil es dort zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sei.

Vor Ort konnte die Streife einen 21-jähriger Mann aus Dornburg antreffen, der angab, von zwei ihm unbekannten, männlichen Personen erst verbal angegangen und dann gemeinschaftlich verprügelt worden zu sein, als er gerade auf dem Heimweg von der Kirmes war.

Anschließend seien die Personen geflüchtet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06431/9140-0 bei der Polizei in Limburg zu melden.

2. Brennholz gestohlen,

Brechen, Werschauer Weg,

Freitag, 03.07.2026 bis Montag, 06.07.2026

(rk) Am vorletzten Wochenende wurde in Brechen Brennholz gestohlen.

Zwischen Freitag, dem 03.07.2026 und Montag dem 06.07.2026 wurden in einer Kleingartenanlage im Werschauer Weg mehrere Meter Brennholz im Wert von ca. 1.000EUR entwendet.

Das Grundstück ist nicht vollständig umfriedet, so dass zu vermuten ist, dass das Holz mit einem geeigneten Fahrzeug abtransportiert wurde.

Dies dürfte nicht völlig unbemerkt geschehen sein.

Die Polizei bittet daher um ihre Mithilfe. Falls sie im besagten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Limburg unter der 06431-9140-0.

3. Sachbeschädigung an Haustür,

Limburg, Leo-Sternberg-Straße,

Samstag, 11.07.2026, 23:00 Uhr

(rk) Am Samstagabend wurde in Limburg der Glaseinsatz einer Haustür mutwillig beschädigt.

Um 23:00 Uhr hörte die Bewohnerin eines Hauses in der Leo-Sternberg-Straße ein lautes Geräusch aus Richtung der Haustür und ging nachsehen, woher der Lärm gekommen war.

Dabei musste sie feststellen, dass der Glaseinsatz ihrer Haustür einen Einschlag und mehrere Risse aufwies und diese Beschädigung offenbar die Ursache für den Lärm war.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06431/9140-0 bei der Polizei in Limburg zu melden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell