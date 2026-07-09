PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Gemeinsame Pressemitteilung der Limburger Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Westhessen

Limburg (ots)

Festnahme nach Tötungsdelikt,

Hünfelden-Kirberg, 09.07.2026, 17:18 Uhr

(pl)Am Donnerstagnachmittag kam es in Hünfelden-Kirberg zu einem Tötungsdelikt. Der Polizei wurde gegen 17:20 Uhr ein Brand in einem Wohnhaus im Weiherweg gemeldet. Vor Ort stellten die Polizeikräfte eine leblose 76-jährige Frau fest. Eine vor Ort angetroffene 103-jährige Frau wies schwere Verletzungen auf und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein 45-jähriger Mann steht im Verdacht, in dem gemeinschaftlichen Wohnhaus in Anwesenheit seiner 103-jährigen Großmutter seine 76-jährige Mutter im Rahmen eines Streites angegriffen und schließlich angezündet zu haben. Die Frau ist noch vor Ort ihren Verletzungen erlegen. Der Tatverdächtige flüchtete vom Tatort. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen, bei welcher unter anderem der Polizeihubschrauber, Polizeihunde sowie eine Einheit des hessischen Polizeipräsidiums Einsatz eingesetzt waren, konnte der Tatverdächtige um 20:05 Uhr lokalisiert und festgenommen werden. Die Umstände und Hintergründe der Tat sind weiterhin Bestandteil der Ermittlungen. Weitere Auskünfte können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gegeben werden.

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