PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Jugendlicher zwei Mal von Gruppe attackiert und schwer verletzt - Zeugen gesucht +++ Betrüger holen Bargeld ab

Limburg (ots)

1. Jugendlicher zwei Mal von Gruppe attackiert und schwer verletzt - Zeugen gesucht, Limburg, Frankfurter Straße / Eschhöfer Weg, Samstag, 27.06.2026, 00:50 Uhr & 01:10 Uhr

(fh)In der Nacht zum 27.06.2026 wurde ein Jugendlicher in Limburg gleich zwei Mal aus Personengruppen heraus attackiert und dabei schwer verletzt. Den Angaben des Geschädigten nach habe er sich am besagten Abend auf dem Altstadtfest in Limburg aufgehalten. Hier sei er gemeinsam mit Freunden mit einer weiteren Gruppe verbal aneinandergeraten. In der Folge traf sich der 17-Jährige gemeinsam mit einem Freund gegen 00:50 Uhr mit der besagten Gruppe. Dort wurde er unvermittelt von den rund 15 Personen geschlagen. Kurze Zeit später, gegen 01:10 Uhr, befand sich der Jugendliche im Bereich des Eschhöfer Wegs, als ein Fahrzeug neben ihm anhielt, fünf junge Männer ausstiegen und ihn erneut schlugen. Diesmal hätten sie Ketten um die Handgelenke gewickelt. Durch den zweiten Angriff erlitt der 17-Jährige schwere Verletzungen im Kieferbereich.

Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt nun zur Identität der jugendlichen/heranwachsenden Täter. Hinweise in dem Zusammenhang werden unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegengenommen.

2. Betrüger holen Bargeld ab,

Runkel, Dienstag, 07.07.2026, 15:00 Uhr

(fh)Im Laufe des Dienstags wurde eine Seniorin aus Runkel von Betrügern um Bargeld gebracht. Zur Mittagszeit erhielt die Dame den Anruf der Betrüger, welche ihr von einem schweren Verkehrsunfall der Tochter schilderten. Das Unfallopfer benötige nun eine lebenswichtige Operation. Um diese zu finanzieren, müsse die Angerufene nun eine fünfstellige Summe aushändigen. Das Telefonat wurde in russischer Sprache geführt. Durch die Täuschung brachten die Betrüger die geschockte Frau schließlich dazu, gegen 15:00 Uhr Bargeld an einen Abholer zu übergeben. Die Übergabe erfolgte an der Wohnanschrift der Seniorin nahe des Campingplatzes von Runkel. Der Abholer soll 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,70 m groß und schwarzhaarig gewesen sein. Er trug ein dunkles Shirt, eine dunkle Hose sowie eine Bauchtasche über der Schulter.

Zeuginnen oder Zeugen der Übergabe werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin: Die Polizei, Staatsanwaltschaften oder andere Behörden werden Sie niemals dazu auffordern, Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände an unbekannte Personen zu übergeben oder auf vermeintlich sichere Konten zu überweisen. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen, legen Sie im Zweifel auf und verständigen Sie die Polizei über den Notruf 110.

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