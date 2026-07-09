PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Erneut gelangen Telefonbetrüger an Geld +++ Verfassungswidriges Symbol auf Schulhof gesprüht +++ Einbruch in Kulturverein +++ Einbruch scheitert

Limburg (ots)

1. Erneut gelangen Telefonbetrüger an Geld, Weilburg, Mittwoch, 08.07.2026, 18:26 Uhr

(fh)Am Mittwochabend übergab eine Frau aus Weilburg eine hohe Bargeldsumme an Betrüger. Wie bereits gestern zu einem Fall in Runkel geschildert, wurde auch am Mittwoch eine Seniorin telefonisch in russischer Sprache kontaktiert. Das Gegenüber schilderte ihr von einem schweren Unfall der Tochter und dass nun ein hoher Geldbetrag fällig sei, um die Kosten des Krankenhausaufenthalts zu decken. In der Folge übergab die Frau um 18:26 Uhr an ihrer Wohnanschrift in der Nähe der Stadtwerke einen hohen Geldbetrag an einen etwa 30 bis 35 Jahre alten und rund 1,70 m großen Mann, welcher eine schwarze Hose sowie ein schwarzes T-Shirt trug.

Zeuginnen oder Zeugen der Übergabe werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin: Die Polizei, Staatsanwaltschaften oder andere Behörden werden Sie niemals dazu auffordern, Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände an unbekannte Personen zu übergeben oder auf vermeintlich sichere Konten zu überweisen. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen, legen Sie im Zweifel auf und verständigen Sie die Polizei über den Notruf 110.

2. Verfassungswidriges Symbol auf Schulhof gesprüht, Brechen, Niederbrechen, Dietkircher Straße, Freitag, 03.07.2026, 12:15 Uhr bis Mittwoch, 08.07.2026, 08:20 Uhr

(fh)Zwischen Freitag und Mittwoch sprühten Unbekannte Graffitis auf einen Schulhof in Niederbrechen, darunter auch ein Hakenkreuz. Am Mittwochmorgen wurden die Schmierereien auf dem Schulgelände in der Dietkircher Straße festgestellt und der Polizei gemeldet. Der Tatzeitraum lässt sich auf die Zeit seit Mittwoch eingrenzen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegengenommen.

3. Einbruch in Kulturverein,

Dornburg-Frickhofen, Hauptstraße, Dienstag, 07.07.2026, 03:30 Uhr bis Mittwoch, 08.07.2026, 06:30 Uhr

(fh)Zwischen Dienstag und Mittwoch sind Unbekannte in die Räume eines Frickhofener Kulturvereins eingebrochen. Zu einem unbekannten Zeitpunkt hebelten die Einbrecher in der Hauptstraße ein Fenster auf, um in den in einem Mehrparteienhaus gelegenen Verein zu gelangen. Aus diesem nahmen sie Bargeld sowie einen Tresor an sich und flüchteten mit der Beute in unbekannte Richtung. Für den Abtransport des Tresors müssen die Täter ein Fahrzeug genutzt haben.

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 bei der Polizei in Limburg.

4. Einbruch scheitert,

Hünfelden-Dauborn, Eufinger Straße, Dienstag, 07.07.2026, 08:50 Uhr bis 17:15 Uhr

(fh)In Dauborn versuchten am Dienstag Einbrecher ihr Glück. Im Zeitfenster von 08:50 Uhr bis 17:15 Uhr machten sich die Unbekannten an der Eingangstür eines Wohnhauses in der Eufinger Straße zu schaffen und versuchten diese mithilfe eines Werkzeugs zu öffnen. Als dies fehlschlug, suchten sie unverrichteter Dinge das Weite.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte an die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0.

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