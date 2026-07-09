PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen
POL-LM: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 16-Jähriger aus Barig-Selbenhausen
Weilburg (ots)
(sw) Die am 08.07.2026 um 15:06 Uhr veröffentlichte Vermisstenfahnung nach einer 16-Jährigen aus barig-Selbenhausen kann zurück genommen werden. Die Vermisste ist wohlbehalten angetroffen worden. Wir bitten, das verwendete Bildmaterial nicht länger zu verwenden.
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