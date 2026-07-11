PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Streit um Geschwindigkeit eskaliert +++ Verkehrsunfallflucht

Limburg (ots)

1. Streit um Geschwindigkeit eskaliert,

Elbtal, Grüner Weg,

Samstag, 11.07.2026, 01:23 Uhr

(rk) Am frühen Samstagmorgen kam es in Elbtal zu Streitigkeiten um die Geschwindigkeit eines Fahrzeugs.

Um 01:23 Uhr versuchte ein 36-Jähriger aus Elbtal, der als Fußgänger in der Straße "Grüner Weg" unterwegs war, ein Fahrzeug mittels Handytaschenlampe dazu zu bewegen, seine Geschwindigkeit etwas zu drosseln, weil das Fahrzeug schon vorher mehrfach mit überhöhter Geschwindigkeit die Straße hoch und runter gefahren war. Daraufhin fuhr das Fahrzeug zielgerichtet auf den Mann zu, so dass dieser sich, nach eigenen Angaben, nur durch einen Sprung zur Seite vor dem herannahenden Fahrzeug in Sicherheit bringen konnte.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sich Zeugenhinweise unter der 06431/9140-0.

2. Verkehrsunfallflucht,

Weilmünster, Rathausplatz,

Freitag, 10.07.2026, 11:00 Uhr bis 12:30 Uhr

(dm) Am Freitagmittag kam es in Weilmünster zu einer Verkehrsunfallflucht.

Zwischen 11:00 Uhr und 12:30 Uhr wurde der schwarze Audi A3 der Fahrzeugführerin auf einem Parkplatz in der Straße "Rathausplatz" durch den flüchtigen Pkw, vermutlich beim Ein -oder Ausparken aus der Parkbucht, beschädigt.

Am Audi entstanden Kratzer an der rechten hinteren Tür sowie am rechten hinteren Kotflügel. Die Schadenshöhe wird auf ca. 3000EUR geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06431/9140-0 bei der Polizei in Limburg zu melden.

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