POL-LM: Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis +++ Feuerlöscher in Tiefgarage abgedrückt +++ Gefälschter Impfpass aufgeflogen +++ Unfall gebaut und geflüchtet

1.Rollerfahrt ohne Fahrerlaubnis und Versicherung, Weilmünster, Am Bleidenbach, Sonntag, 12.12.2022, 10:55 Uhr

(he)Gestern Morgen kontrollierte die Weilburger Polizei einen Rollerfahrer, welcher den ersten Ermittlungen zufolge ohne Fahrerlaubnis und fehlenden Versicherungsschutz unterwegs war. Gegen 11:00 Uhr wurde der 22-jährige Zweiradfahrer in der Straße "Am Bleidenbach" kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann aus dem Kreis Limburg-Weilburg ohne Führerschein unterwegs war. Bei einer entsprechenden Überprüfung wurde dann noch festgestellt, dass das an dem Suzuki-Roller angebrachte Versicherungskennzeichen noch nie diesem Roller zugeteilt worden war. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet und die Weiterfahrt unterbunden.

2.Gefälschter Impfpass in Apotheke aufgefallen, Limburg, Freitag, 10.12.2021

(he)Am Freitag versuchte ein Kunde einer Limburger Apotheke mit einem mutmaßlich gefälschten Impfpass ein elektronisches Impfzertifikat zu erhalten. Der Mann erschien in der Apotheke und legte seinen Impfpass vor. Da dieser Ungereimtheiten aufwies, wurde das generieren eines QR-Codes nicht durchgeführt. Stattdessen wurde die Polizei informiert, welche ein entsprechendes Ermittlungsverfahren einleitete.

3.Feuerlöscher ohne Grund abgedrückt,

Limburg, Holzheimer Straße, Feststellungszeitpunkt: Freitag, 10.12.2021, 21:00 Uhr

(he)Am Freitagabend entleerten unbekannte Täter in einer in der Holzheimer Straße gelegenen Tiefgarage einen Feuerlöscher und verursachten dadurch einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Gegen 21:00 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass in der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses ein Feuerlöscher ohne Grund genutzt worden war. Das Löschpulver hatten die oder der Täter unter anderem auf PKW der Marke VW und Renault verteilt. Ein abgestelltes Fahrrad wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Hinweise auf die oder den Täter liegen bis dato nicht vor. Die Limburger Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (06431) 9140-0 zu melden.

4.Beim Abbiegen Kontrolle verloren - Verkehrsunfall, Merenberg, Allendorf, Limburger Str, / Friedensstraße, Sonntag, 12.12.2021, 14:20 Uhr

Gestern Mittag kam es in Merenberg-Allendorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei PKW stark beschädigt wurden, nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch keine Beteiligten verletzt wurden. Gegen 14:20 Uhr beabsichtigte ein 38-jähriger Mondeo-Fahrer von der Friedensstraße nach rechts in die Limburger Straße abzubiegen. Bedingt durch seine mutmaßlich nicht angepasste Geschwindigkeit geriet er während des Abbiegevorganges auf die Gegenspur und kollidierte mit dem Ford Fiesta eines 40-Jährigen. Dieser war auf der Limburger Straße in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Durch den Zusammenstoß wurde der Ford Mondeo des mutmaßlichen Unfallverursachers abgewiesen und prallte abschließend gegen eine Grundstücksmauer. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von über 10.000 Euro.

5.Fahrbahnteiler beschädigt und geflüchtet, B8, Bereich Limburg, Sonntag, 12.12.2021, 06:00 Uhr - 07:00 Uhr

(he)Am Sonntagmorgen kam es auf der Bundesstraße 8 im Bereich Limburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein bisher unbekanntes Fahrzeug einen Fahrbahnteiler beschädigte, der Fahrer, bzw. die Fahrerin jedoch nicht die Polizei verständigte sondern stattdessen vom Unfallort flüchtete. Den ersten Ermittlungen zufolge war der Unfallfahrer / die Unfallfahrerin zwischen 06:00 Uhr und 07:00 Uhr von Limburg kommend in Richtung Lindenholzhausen unterwegs. An einer Kreuzung mit Lichtzeichenanlage, Abbiegung in Richtung Baumarkt, prallte das Fahrzeug gegen den dortigen Fahrbahnteiler, welcher verschoben und beschädigt wurde. Das verunfallte Fahrzeug muss ebenfalls beschädigt wordens ein. Hinweise liegen bis dato nicht vor. Diese erbittet die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0.

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

Aufgefahren und im Feld gelandet - Zeugen gesucht! A3, zw. Bad Camberg und Limburg-Süd Samstag, 11.12.2021, 06:45 Uhr

(he)Am Samstagmorgen kam es auf der A3 zwischen den Anschlussstellen Bad Camberg und Limburg- Süd zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden und ein Sachschaden von knapp 60.000 Euro entstand. Gegen 06:45 Uhr war ein 59-Jähriger aus dem Main-Taunus-Kreis mit seinem Wohnmobil in Richtung Köln unterwegs, als er plötzlich von hinten einen starken Schlag verspürte, die Kontrolle über sein Wohnmobil verlor und nach rechts ins Feld von der Autobahn abkam. Mit ihm landete noch ein VW Phaeton im Feld. Dessen 29-jähriger Fahrer war aus bisher unbekannten Gründen von hinten auf das Wohnmobil aufgefahren. Mit in dem VW saß ein 31-jähriger Beifahrer. Beide Männer wurden verletzt und ambulant in Krankenhäuser behandelt. Der Wohnmobilfahrer blieb unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Verdachtsmomente, dass der mutmaßliche Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Eine entsprechende Blutentnahme wurde durchgeführt. Verkehrsteilnehmer, welche Angaben zum Unfallhergang machen können werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-4140 zu melden.

