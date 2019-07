PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung vom 21.07.2019

Limburg (ots)

Unfallflucht mit Sachschaden

Unfallort: Weilburg, Schlesierstraße Ecke Käsmarck Unfallzeit: Samstag, 20.07.2019, zw.07:00 Uhr und 18:15 Uhr

Durch ein unbekanntes Fahrzeug wurde in der Schlesierstraße ein geparkt abgestellter Pkw Toyota Verso, silber, beschädigt. Vermutlich beim Ausparken stieß das unbekannte Fahrzeug an die Fahrzeugecke hinten links des Toyota und beschädigte dabei den Kotflügel, den Stoßfänger und die Beleuchtung. Anaschließend entfernte sich das unbekannte Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden an dem Toyota beträgt ca. 1800.- EUR. Hinweise bitte an die Polizei Weilburg, 06471-93860

Rollerfahrer flüchtet nach Unfall

65589 Hadamar, Mainzer Landstraße Samstag, 20.07.19 gegen 16.30 Uhr

In der Mainzer Landstraße Höhe Plauderstraße kam der Fahrer eines Motorrollers vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn zu Fall und rutschte gegen einen entgegenkommenden PKW. Offensichtlich unverletzt, richtete der Rollerfahrer sein Fahrzeug wieder auf und fuhr in Richtung Plauderstraße davon, ohne sich mit seinem Unfallgegner auseinander zu setzen. Auch der Soziusfahrer des Rollers sprang auf, bestieg wiederrum als Soziusfahrer einen an die Unfallstelle kommenden Roller und entfernte sich ebenfalls. Am entgegenkommenden PKW entstand Sachschaden von ca. 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Limburg unter der 06431 - 91400 in Verbindung zu setzen.

Kennzeichen wurden gestohlen

65604 Elz, Rathausstraße Freitag, 12.7.19 bis Samstag 20.07.19

Im genannten Zeitraum entwendeten unbekannte Täter beide amtliche Kennzeichen LM - ED 221 von einem schwarzen Renault. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Limburg.

Audi wurde aufgebrochen

65549 Limburg, Sackgasse In der Nacht zum Samstag, 20.07.19

Unbekannte Täter schlugen an einem grauen Audi A 3 die Seitenscheibe ein und durchsuchten den Fahrzeuginnenraum. Offensichtlich wurde jedoch nichts entwendet. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Limburg.

Roter Mazda wurde aufgebrochen

65604 Elz, Limburger Straße Zwischen Dienstag, 16.07. und Donnerstag, 18.07.19

Unbekannte Täter brachen einen roten Mazda auf und entwendete aus dem Innenraum eine Geldbörse sowie eine Musikbox. Täterhinweise bitte an die Polizei Limburg.

