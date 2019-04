PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 24.04.2019

Limburg (ots)

1. Thuja-Hecke fängt Feuer, Weilburg-Waldhausen, Lindenstraße, Dienstag, 23.04.2019, 16.45 Uhr

(si)Am Dienstagnachmittag ist in der Lindenstraße in Waldhausen eine Thuja-Hecke in Brand geraten. Ein Hausbewohner hielt sich, gegen 16.45 Uhr, auf dem Grundstück auf, als er das Feuer bemerkte und die Feuerwehr informierte. Von der Hecke griffen die Flammen auf einen an der Hecke geparkten Ford Focus sowie eine angrenzende Holzhütte über. Den Feuerwehren aus Weilburg und Waldhausen gelang es schließlich das Feuer zu löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse kann eine fahrlässige Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Aus aktuellem Anlass weist die Polizei daraufhin hin, dass bereits eine fahrlässig weggeworfene, glimmende Zigarette oder andere brennende Gegenstände die Natur in Brand setzen können.

- Werfen Sie daher keine Zigaretten oder andere brennende Gegenstände in die Natur! - Lassen Sie niemals Fahrzeuge mit heißen Abgasanlagen auf trockenen Feldern oder Wiesen stehen! - Beachten Sie auf jeden Fall das in vielen Wäldern geltende Rauchverbot! - Grillen Sie in der Natur nur auf dafür ausgewiesenen Plätzen! - Melden Sie Brände oder Rauchentwicklungen sofort über den Notruf 112!

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber zu dem Feuer in Waldhausen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

2. Diebe hatten es auf Mähroboter abgesehen, Weilburg, Taunusstraße, Dienstag, 23.04.2019, 16.30 Uhr

(si)Am Dienstagnachmittag hatten es Diebe in der Taunusstraße in Weilburg auf einen Mähroboter abgesehen. Ein bisher unbekannter Mann betrat, gegen 16.30 Uhr, über den Carport ein dortiges Grundstück, nahm den Mähroboter aus der Ladestation und wollte mit diesem die Flucht ergreifen, als er von einer Anwohnerin angesprochen wurde. Daraufhin ließ der Täter seine Beute fallen und flüchtete über einen Maschendrahtzaun, an welchem augenscheinlich ein weiterer Mann auf ihn wartete. Laut den Angaben der Zeugin soll der Dieb ein grünes T-Shirt und eine dunkle Jeans getragen haben. Der Mann, welcher an dem Grundstück wartete, habe einen braunen Rucksack und einen kleinen braunen Hund bei sich gehabt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

3. Wohn- und Geschäftsgebäude von Einbrechern heimgesucht, Hadamar, Gymnasiumstraße, Samstag, 20.04.2019, 09.00 Uhr bis Dienstag, 23.04.2019, 08.45 Uhr

(si)Über das verlängerte Osterwochenende wurde ein Wohn- und Geschäftsgebäude in der Gymnasiumstraße in Hadamar von Einbrechern heimgesucht. Die unbekannten Täter verschafften sich zunächst durch die Eingangstür Zutritt zu dem Gebäude und machten sich im Anschluss an der Scheibe des Eingangsbereiches einer Tagesstätte im 1. Obergeschoß zu schaffen. Durch ein Loch in der Scheibe gelangten die Unbekannten dann in die Räumlichkeiten der Tagesstätte, aus welchen sie unter anderem mehrere Elektronikgeräte, Werkzeuge sowie einen Tresor entwendeten. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

4. VW Polo prallt gegen Hauswand, Weilmünster-Ernsthausen, Weilburger Straße, Dienstag, 23.04.2019, 23.45 Uhr

(si)In der Nacht zum Mittwoch wurde eine 23-jährige Polo-Fahrerin bei einem Alleinunfall in der Weilburger Straße in Ernsthausen so schwer verletzt, dass sie in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Die 23-Jährige befuhr, gegen 23.45 Uhr, mit ihrem VW die Weilburger Straße in Fahrtrichtung Weilmünster, als sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort prallte sie gegen eine Hecke und eine Hauswand, von welcher ihr Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn abgewiesen wurde und schließlich zum Stillstand kam. Der VW war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zudem verlor der Pkw Öl, welches von der Feuerwehr Ernsthausen abgebunden wurde. Der entstandene Sachschaden bei dem Unfall wird auf mindestens 5.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell