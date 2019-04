PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 11.04.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Trickdieb bestiehlt Autofahrerin, Oberursel, Hans-Thoma-Straße, 10.04.2019, 13.00 Uhr

(pa)Eine 75-jährige Autofahrerin dachte gestern, man wolle ihr nur gut, als sie in der Hans-Thoma-Straße in Oberursel von einem Mann darauf hingewiesen wurde, dass ihr Bremslicht nicht funktioniere. Der Unbekannte klopfte am Heck des Wagens gegen das Bremslicht und gab vor, bei der Behebung des angeblichen Defektes behilflich sein zu wollen. Die Fahrerin wies er an, das Fahrzeug zu starten und die Bremse zu treten. Diese Ablenkung nutzte der Mann aus, um den Kofferraum zu öffnen und daraus die Geldbörse der Dame zu entwenden. Beschrieben wurde der Täter als ca. 70 Jahre alt, rund 170cm groß und dunkelhäutig. Er habe akzentfrei Deutsch gesprochen und eine schwarze Kappe sowie dunkle Kleidung getragen.

Nun ermittelt die Bad Homburger Kriminalpolizei. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Autofahrer kontrolliert - diverse Verstöße festgestellt, Steinbach, Niederhöchstadter Straße, 10.04.2019, gg. 19.15 Uhr

(pa)Am Mittwochabend kontrollierte eine Streife der Polizeistation Oberursel einen 29-jährigen Mann aus Frankfurt, der Zeugen durch seine Fahrweise aufgefallen war. Der Mann habe andere Verkehrsteilnehmer geschnitten und sei mehrfach über rote Ampeln gefahren. Die Beamten kontrollierten den Mercedes-Fahrer in der Niederhöchstadter Straße. Es ergab sich der Verdacht, dass der 29-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Nicht nur eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle erhärtete den Verdacht, auch ein Drogenvortest schlug positiv an. Des Weiteren stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und die am Mercedes montierten Kennzeichen nicht auf dieses Fahrzeug ausgegeben sind. Der Frankfurter wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeistation gebracht, wo durch einen Arzt eine Blutentnahme vorgenommen wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er von dort entlassen.

4. Hoher Schaden durch Verkehrsunfall - Fahrer mutmaßlich alkoholisiert, Königstein im Taunus, Mammolshain, Am Mönchswald, 11.04.2019, gg. 00.45 Uhr

(pa)In der Nacht zum Donnerstag verursachte ein 27-jähriger Autofahrer in Mammolshain nicht nur an seinem Fahrzeug einen hohen Sachschaden. Der Mann befuhr gegen 00:45 Uhr mit seinem BMW die Straße "Am Mönchswald" aus Richtung Königstein kommend in Fahrtrichtung Kronthaler Straße. In einer Rechtskurve geriet der 27-Jährige von der Fahrbahn ab. Der BMW durchbrach einen Gartenzaun, fuhr eine Briefkastenanlage um, streifte eine Hauswand und durchfuhr eine Hecke samt Maschendrahtzaun, bevor er an einem gusseisernen Zaun zum Stehen kam. Eine Polizeistreife, die den Unfall aufnahm, stellte bei dem BMW-Fahrer Alkoholgeruch fest. Eine Atemalkoholkontrolle schlug positiv an, sodass dem Unfallverursacher auf der Dienststelle durch einen Arzt Blut abgenommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Am BMW des 27-Jährigen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der bei dem Unfall verursachte Gesamtschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

4. Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall - Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinfluss, Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Paul-Ehrlich-Weg, 11.04.2019, gg. 02.10 Uhr

(pa)Gegen 02.10 Uhr in der Nacht auf Donnerstag fuhr ein 47-Jähriger aus Bad Homburg in Kirdorf gegen einen Baum. In Begleitung zweier Mitfahrer befuhr der Mann mit einem Opel Astra den Paul-Ehrlich-Weg aus Richtung Herderstraße kommend in Fahrtrichtung Weinbergsweg, als er von der Fahrbahn abkam. Der Opel prallte offenbar ungebremst frontal gegen einen Baum. Hierbei wurde ein Mitfahrer leicht, der andere schwer verletzt. Beide wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Als Gründe für das Abkommen von der Fahrbahn kommt eine nicht angepasste Geschwindigkeit in Betracht, zusammen mit einer mutmaßlichen Alkoholisierung des 47-jährigen Fahrers. Bei diesem stellte die, den Unfall aufnehmende, Streife nämlich Alkoholgeruch fest. Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle zeigte rund 1,9 Promille an. Zur Feststellung des genauen Grades der Alkoholisierung wurde der Mann mit zur Dienststelle genommen, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt.

5. Frau bei Verkehrsunfall leicht verletzt, Friedrichsdorf, Dr.-Friedrich-Neiß-Straße, 10.04.2019, gg. 12.05 Uhr

(pa)Gestern kam es zur Mittagszeit in Friedrichsdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Die 42-Jährige befuhr mit ihrem Opel die Dr.-Friedrich-Neiß-Straße in Richtung Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße. Als sie nach links abbiegen wollte, um auf einen Parkplatz zu fahren, wurde sie von einer hinter ihr fahrenden 55-jährigen VW-Fahrerin überholt, die augenscheinlich das Abbiegesignal des Opels übersehen hatte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die 42-Jährige leicht verletzte und an den beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstand.

6. Parkendes Auto beschädigt - Unfallverursacher fährt davon, Steinbach, Bornhohl/Feldbergstraße, 10.04.2019, 14.10 Uhr bis 16.10 Uhr

(pa)Mehrere Tausend Euro Sachschaden verursachte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer gestern in Steinbach. Dort hatte eine Frau ihren Audi A4 gegen 14.10 Uhr in der Straße "Bornhohl", Ecke Feldbergstraße am Fahrbahnrand geparkt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte jemand den Audi an dessen Front, was die Frau bei ihrer Rückkehr gegen 16.10 Uhr feststellen musste. Statt sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizeistation Oberursel ermittelt nun und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich dort unter (06171) 6240 - 0 zu melden.

7. Mann bei Arbeitsunfall von Erde eingeklemmt, Königstein, Falkenstein, Mühlweg, 11.04.2019, gg. 08.30 Uhr

(pa)Heute Morgen ereignete sich auf einer Baustelle in Falkenstein ein Arbeitsunfall. Gegen 08:30 Uhr wurde ein 57-jähriger Bauarbeiter beim Versuch, einen Erdbrocken mittels eines Hebelwerkzeugs zu lösen, von dem Erdbrocken und weiterer Erdmasse bis zu den Knien verschüttet und hierdurch schwer verletzt. Der Mann musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde vom Rettungsdienst sowie einen Notarzt erstversorgt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

