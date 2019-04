PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 10.04.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Autoscheinwerfer abmontiert und entwendet, Königstein im Taunus, Bischof-Kaller-Straße, 08.04.2019, 19.00 Uhr bis 09.04.2019, 08.00 Uhr

(pa)Auf die Frontscheinwerfer zweier hochwertiger Audimodelle hatten es Teilediebe zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in Königstein abgesehen. Die beiden Fahrzeuge waren auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Bischof-Kaller-Straße abgestellt. Die Täter bauten jeweils die Scheinwerfer aus und beschädigten die Fahrzeuge hierbei nicht unwesentlich. Mit den abmontierten Teilen im Wert von über 3.000 Euro flüchteten sie unerkannt. Sie hinterließen an den zwei Pkw Schäden von mehreren Tausend Euro.

Nun ermittelt die Bad Homburger Kriminalpolizei. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Einbruch in Einfamilienhaus, Kronberg im Taunus, Schönberg, Parkstraße, 05.04.2019, 17.00 Uhr bis 09.04.2019, 08.00 Uhr

(pa)In Schönberg drangen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein. Zwischen letztem Freitag, 17.00 Uhr und Dienstagmorgen, 09.00 Uhr verschafften sich die Einbrecher durch das Aufhebeln einer Balkontür gewaltsam Zutritt ins Innere des in der Parkstraße gelegenen Wohnhauses. Um auf den Balkon zu gelangen wurde offenbar eine Leiter genutzt, die sich die Täter aus einem am Haus gelegenen Geräteschuppen holten. Im Innreren des Wohngebäudes durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Zum möglichen Diebesgut ist aktuell noch nichts bekannt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall, Oberursel, Nassauer Straße, 09.04.2019, gg. 13:25 Uhr

(pa)Zwei leichtverletzte Personen und zwei erheblich beschädigte Pkw sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich gestern in Oberursel ereignete. Ein 21-jähriger Mann aus Neu-Anspach befuhr die Nassauer Straße vom Bahnhof kommend in Richtung Drei-Hasen-Brücke. Als er seinen Mini Cooper auf Höhe der Einfahrt zum Bahnhof abbremste, bemerkte dies ein hinter ihm fahrender 18-Jähriger aus Bad Homburg zu spät. Dieser fuhr mit seinem VW Golf ins Heck des Mini. Hierbei wurden der Fahrer des Golfs sowie sein ebenfalls 18-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf rund 12.500 Euro geschätzt.

4. Parkendes Auto gestreift und weggefahren, Bad Homburg v. d. Höhe, Gonzenheim, Ulmenweg, 09.04.2019, 07:00 Uhr bis 16.00 Uhr

(pa)Auf mehrere Tausend Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gestern in Gonzenheim an einem geparkten Fahrzeug verursachte. Dessen Fahrer hatte seinen Porsche morgens gegen 07.00 Uhr im Ulmenweg am Fahrbahnrand abgestellt. Bei seiner Rückkehr gegen 16.00 Uhr musste er feststellen, dass jemand sein Fahrzeug augenscheinlich im Vorbeifahren gestreift hatte. Statt sich um die Begleichung des Schadens zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher offensichtlich einfach davon.

Die Polizei in Bad Homburg ermittelt nun wegen Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber, sich dort unter (06172) 120 - 0 zu melden.

