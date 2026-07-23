Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Körperverletzung zum Nachteil eines Bahnmitarbeiters

Rostock (ots)

Eine Reisende informierte Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock am gestrigen Vormittag über eine körperliche Auseinandersetzung auf einem Bahnsteig am Hauptbahnhof Rostock. Als die Bundespolizisten auf dem Bahnsteig eintrafen, hatte sich die Situation bereits beruhigt. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Bahnmitarbeiter mit der Reinigung eines Fahrkartenautomaten beschäftigt, als ein Mann unvermittelt auf ihn zukam, ihn schubste, schlug und mit dem Fuß trat. Außerdem bedrohte und beleidigte der 29-jährige Deutsche den Bahnmitarbeiter. Der Geschädigte begab sich anschließend in ärztliche Behandlung.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung ein.

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