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Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle - Cannabis und E-Scooter sichergestellt

Rostock (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock vollstreckten in der Nacht zum 18. Juli 2026 zwei Haftbefehle gegen einen 23-jährigen Deutschen.

Im Hauptbahnhof Rostock kontrollierten Bundespolizisten den Mann und stellten bei der Überprüfung der Personalien zwei Haftbefehle fest. Die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg suchte den 23-Jährigen aufgrund einer rechtskräftigen Verurteilung wegen Körperverletzung. Zudem bestand eine Fahndung der Staatsanwaltschaft Rostock wegen Sachbeschädigung. In beiden Fällen standen Geldstrafen aus, ersatzweise drohten Freiheitsstrafen.

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Einsatzkräfte 37 Gramm Cannabis.

Angehörige des 23-Jährigen beglichen die ausstehenden Geldstrafen von insgesamt 1.620,- Euro, sodass die Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafen entfiel.

Darüber hinaus führte der Mann einen E-Scooter mit sich. Da dieser auf eine andere Person zugelassen ist, stellten die Beamten ihn sicher.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Rostock
Kopernikusstr. 1d
18057 Rostock
Sascha Alexas
Telefon: 0381 / 2083 - 1003
E-Mail: presse.hro@polizei.bund.de
Twitter: @bpol_kueste

Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt gewährleistet als
Bundesbehörde die Wahrnehmung ihrer
übertragenen Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern
sowie auf Nord- und
Ostsee. Etwa 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter
Polizei- und Verwaltungsbeamte
sowie Angestellte, sorgen auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und
weiterer Rechtsvorschriften
im Rahmen der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung für Sicherheit an
den Grenzen, auf
Bahnanlagen und auf See.

Die nachgeordneten Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel,
Rostock, Stralsund und Pasewalk
sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Rostock und
die Kräfte der Mobilen
Kontroll- und Überwachungseinheit sind 24/7 im Einsatz. Mit den
Bundespolizeiinspektionen See in
Neustadt in Holstein, Warnemünde und Cuxhaven sowie der maritimen
Kriminalitätsbekämpfung im
Direktionsbereich See und einem eigenen Maritimen Schulungs- und
Trainingszentrum, verfügt die
Bundepolizeidirektion Bad Bramstedt bundesweit einzigartig über eine
maritime Einsatzkomponente.

Die Bundespolizei See schützt und überwacht Tag und Nacht die
Seegrenze (EU-Außengrenze),
maritime kritische Infrastruktur, den Seeverkehr auf Nord- und Ostsee
mit modernen und
leistungsfähigen Einsatzschiffen und -booten.

Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie
unter www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell

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