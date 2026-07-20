Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle - Cannabis und E-Scooter sichergestellt

Rostock (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock vollstreckten in der Nacht zum 18. Juli 2026 zwei Haftbefehle gegen einen 23-jährigen Deutschen.

Im Hauptbahnhof Rostock kontrollierten Bundespolizisten den Mann und stellten bei der Überprüfung der Personalien zwei Haftbefehle fest. Die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg suchte den 23-Jährigen aufgrund einer rechtskräftigen Verurteilung wegen Körperverletzung. Zudem bestand eine Fahndung der Staatsanwaltschaft Rostock wegen Sachbeschädigung. In beiden Fällen standen Geldstrafen aus, ersatzweise drohten Freiheitsstrafen.

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Einsatzkräfte 37 Gramm Cannabis.

Angehörige des 23-Jährigen beglichen die ausstehenden Geldstrafen von insgesamt 1.620,- Euro, sodass die Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafen entfiel.

Darüber hinaus führte der Mann einen E-Scooter mit sich. Da dieser auf eine andere Person zugelassen ist, stellten die Beamten ihn sicher.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz ein.

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