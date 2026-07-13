Bundespolizeiinspektion Rostock
BPOL-HRO: Personenzug im Bahnhof Güstrow besprüht
Rostock; Güstrow (ots)
Im Bahnhof Güstrow besprühten bisher unbekannte Personen einen dort abgestellten Personenzug auf einer Gesamtfläche von 129 m².
Die Tat ereignete sich vom 9. auf den 10. Juli 2026. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe dauern derzeit noch an.
Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Rufnummer 0381 2083-0 entgegen.
Die Bundespolizeiinspektion Rostock leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein.
Rückfragen bitte an:
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Kopernikusstr. 1d
18057 Rostock
Sascha Alexas
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