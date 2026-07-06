Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Messerangriff vor den Augen der Polizei gestoppt

Mannheim (ots)

Ein handfester Streit zwischen zwei Männern hat am Samstagabend in der Mittelstraße zu einem größeren Polizeieinsatz geführt. Gegen 20:00 Uhr gerieten ein 26-Jähriger und ein 31-Jähriger zunächst in eine körperliche Auseinandersetzung. Während die herbeigerufene Polizei vor Ort Zeugen befragte, eskalierte die Situation: Der 26-Jährige zog unvermittelt ein Messer, rannte auf seinen Kontrahenten zu und bedrohte ihn. Erst nachdem ein Polizist den Einsatz seiner Dienstwaffe androhte, stoppte der Angreifer. Da er das Messer jedoch nicht ablegen wollte, setzten die Beamten Pfefferspray ein. Der Mann ließ die Waffe schließlich fallen und wurde festgenommen.

Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung auf der Dienststelle wurde der 26-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zum Motiv und den Hintergründen des Streits dauern an.

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