Polizei Dortmund

POL-DO: Mehr Präsenz. Mehr Sicherheit. Auch in den Außenbezirken: Kontrollen in Westerfilde, Mengede, Eving und Huckarde

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0624

Im Rahmen ihrer erweiterten Präsenzkonzeption war die Polizei Dortmund am Dienstag (28. Juli 2026) erneut in mehreren Stadtteilen unterwegs. Im Mittelpunkt des Einsatzes standen Örtlichkeiten in Westerfilde, Mengede, Eving und Huckarde, die insbesondere von Jugendlichen und jungen Erwachsenen aufgesucht werden.

Die Einsatzkräfte zeigten unter anderem im Bereich Speckestraße/Westerfilder Straße, am Heinrich-Sondermann-Platz und im Park der Generationen, am Evinger Platz und im Evinger Stadtpark sowie im Bärenbruchpark und Gustav-Heinemann-Park sichtbare Präsenz. Zudem führten sie Personen- und Verkehrskontrollen durch und kamen an einer mobilen Anlaufstelle mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch.

Im Evinger Stadtpark beobachteten die Einsatzkräfte einen polizeibekannten Minderjährigen beim mutmaßlichen Handel mit Cannabis. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und übergab den Jugendlichen anschließend in die Obhut seiner Mutter. Mit Zustimmung der Mutter und des Jugendlichen durchsuchten die Einsatzkräfte dessen Kinderzimmer. Dort fanden sie einen Teleskopschlagstock und eine Machete. Beide Gegenstände wurden sichergestellt.

Darüber hinaus kontrollierte die Polizei einen E-Scooter-Fahrer. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin. Ein Arzt entnahm dem Fahrer auf einer Polizeiwache eine Blutprobe. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Einsatzkräfte zudem ein Druckverschlusstütchen mit einer Substanz, bei der es sich augenscheinlich um Amphetaminpaste handelte. Die Polizei stellte das Tütchen sicher. Die Beamten leiteten ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Trotz des sonnigen Wetters und Temperaturen von rund 28 Grad waren die kontrollierten Park- und Grünanlagen insgesamt nur schwach besucht. Größere Personengruppen oder Ansammlungen stellten die Einsatzkräfte lediglich vereinzelt fest.

Die sichtbare Polizeipräsenz und die angebotenen Bürgergespräche stießen auf positive Resonanz. Mehrere Bürgerinnen und Bürger begrüßten die verstärkten Präsenzmaßnahmen.

Die Polizei Dortmund wird ihre Kontrollen auch weiterhin regelmäßig und an wechselnden Örtlichkeiten fortsetzen. Mehr Präsenz. Mehr Sicherheit.

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