Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Räuberischer Diebstahl in Discounter

Versuchter Tankstellen-Einbruch

Iserlohn (ots)

Ein Täter hat gestern Morgen in einem Supermarkt seinen Rucksack mit Lebensmitteln gefüllt und ohne zu zahlen die Kasse passiert. Die Tat ereignete sich um 10.15 Uhr in einem Discounter an der Westfalenstraße. Mitarbeiter bekamen den Diebstahl mit und sprachen ihn an. Der Täter wehrte sich gegen seine Entdeckung. Es kam zu einem Gerangel, wobei die Glasschiebetür des Marktes beschädigt wurde. Den Mitarbeitern gelang es dem Dieb den Rucksack zu entreißen. Polizeibeamte fahndeten nach dem Flüchtigen und konnten ihn kurz darauf im Bereich Schlesische Straße / Lewin-Salomon-Straße sichten. Ihm gelang schließlich jedoch die Flucht durch angrenzende Hinterhöfe und Gärten. Die Polizei hat Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls aufgenommen und sucht Zeugen, die den Täter gesehen haben oder Angaben zu seiner Identität machen können. Der Täter war männlich, etwa 30-40 Jahre alt, hatte sehr kurze dunkle Haare, einen dunklen Bart, trug eine dunkelgrüne Short und ein graues Longsleeve mit der schwarzen Aufschrift "CATERPILLAR" auf der Brust.

Unbekannte Täter versuchten letzte Nacht, um 00.38 Uhr, in eine Tankstelle an der Karl-Arnold-Straße einzubrechen. Sie flüchteten vor Eintreffen der Polizei. Die Beamten durchsuchten das Gebäude. Offenbar machten der oder die Täter keine Beute. Die Polizei sucht Zeugen, die vor oder nacht der Tat verdächtige Personen im Umfeld des Tatortes beobachtet haben. Hinweise nimmt die Wache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (dill)

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