Polizei Dortmund

POL-DO: Kind verletzt sich bei Gefahrenbremsung im Pkw - Polizei sucht beteiligtes Kind auf Fahrrad und Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0622

Bereits am Mittwoch, den 15. Juli 2026, kam es auf der Lorenzstraße in Lünen zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Kind in einem Pkw verletzte. Die Polizei Dortmund sucht nun nach einem bislang unbekannten Kind auf einem Fahrrad und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Gegen 18:00 Uhr befuhr eine Autofahrerin mit ihrem Pkw die Lorenzstraße in östliche Richtung. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte ein Kind auf einem Fahrrad von rechts kommend die Fahrbahn. Um einen Zusammenstoß mit dem kreuzenden Kind zu verhindern, musste die Autofahrerin eine Notbremsung einleiten. Durch das abrupte Bremsmanöver prallte ein im Fahrzeug mitfahrendes Kind, das nach ersten Ermittlungen nicht angeschnallt war, gegen die Windschutzscheibe des Autos und erlitt leichte Verletzungen. Zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fahrrad kam es nicht. Das Kind auf dem Fahrrad setzte seine Fahrt anschließend fort. Ob das Kind den Vorfall und die Folgen der Bremsung bemerkt hat, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei fragt nun: Wer hat den Vorfall am 15. Juli gegen 18:00 Uhr auf der Lorenzstraße beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Kind auf dem Fahrrad machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Lünen unter der Telefonnummer 0231/132-3121 entgegen.

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