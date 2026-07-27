PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugen gesucht: Mehrere Brandstellen in Lanstroper Waldgebiet

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.:0619

Nach einem sogenannten Vegetationsbrand am Samstagabend (25. Juli) sucht die Polizei Zeugen.

Gegen 21 Uhr erhielt die Feuerwehr Kenntnis über mehrere Brandstellen in dem Waldabschnitt zwischen dem Kornmühlenweg und der Straße Am Burhag.

Sie befanden sich am südlichen Ende des Waldstücks, unmittelbar angrenzend an den Kornmühlenweg. Die Löscharbeiten dauerten bis zum frühen Sonntagmorgen an.

Verletzt wurde nach jetzigem Kenntnisstand niemand. Eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandentstehung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei fragt: Wer hat am Samstagabend im Bereich des Kornmühlenwegs oder der Straße Am Burhag verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kriminalwache unter 0231-132-7441.

Kontaktdaten anzeigen

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Gunnar Wortmann
Telefon: 0231/132-1028
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

 
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
  • 27.07.2026 – 12:28

    POL-DO: Schlägerei bei Amateur-Fußballspiel: Polizei leitet Strafverfahren ein

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0620 Am Sonntagnachmittag (26.07.) wurde die Polizei zum Lortzing-Sportplatz alarmiert. Bei einem Testspiel zweier Amateurfußballvereine schlugen sich mehrere Personen. Gegen 15:50 Uhr wählten Zeugen den Notruf und meldeten eine Schlägerei mit bis zu 20 beteiligten Personen. Als die Beamten kurz darauf eintrafen, war die Auseinandersetzung ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 09:04

    POL-DO: Randaliererin am Freistuhl - Polizei setzt DEIG ein

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0617 Ein Stein, so groß wie ein Tennisball. Damit schlug eine 20-Jährige aus Kamen am Freitag (24.07.2026) laut Zeugenaussagen immer wieder gegen die Tür einer Bank am Freistuhl. Der Einsatz in der Dortmunder Innenstadt endete mit dem Einsatz des Distanzelektroimpulsgerätes (DEIG, umgangssprachlich Taser). Gegen 21:25 Uhr trafen die Einsatzkräfte an der Örtlichkeit ein und beobachteten die ...

    mehr
  • 26.07.2026 – 11:07

    POL-DO: Randalierende Jugendliche im Hoeschpark kontrolliert

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0616 In der Nacht von Samstag auf Sonntag (25. Juli 2026, 21:09 Uhr) wurden randalierende Jugendliche im Hoeschpark gemeldet. Angeblich sollte auch eine Schusswaffe gesehen worden sein. Als Einsatzkräfte die Grünanlage betraten und die Jugendlichen kontrollierten, ergriff ein junger Mann die Flucht. Nach kurzer Verfolgung konnte er aber in einem Gebüsch aufgefunden werden. Unter Androhung des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren