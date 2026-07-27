Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugen gesucht: Mehrere Brandstellen in Lanstroper Waldgebiet

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.:0619

Nach einem sogenannten Vegetationsbrand am Samstagabend (25. Juli) sucht die Polizei Zeugen.

Gegen 21 Uhr erhielt die Feuerwehr Kenntnis über mehrere Brandstellen in dem Waldabschnitt zwischen dem Kornmühlenweg und der Straße Am Burhag.

Sie befanden sich am südlichen Ende des Waldstücks, unmittelbar angrenzend an den Kornmühlenweg. Die Löscharbeiten dauerten bis zum frühen Sonntagmorgen an.

Verletzt wurde nach jetzigem Kenntnisstand niemand. Eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandentstehung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei fragt: Wer hat am Samstagabend im Bereich des Kornmühlenwegs oder der Straße Am Burhag verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kriminalwache unter 0231-132-7441.

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