PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: Schlägerei bei Amateur-Fußballspiel: Polizei leitet Strafverfahren ein

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0620

Am Sonntagnachmittag (26.07.) wurde die Polizei zum Lortzing-Sportplatz alarmiert. Bei einem Testspiel zweier Amateurfußballvereine schlugen sich mehrere Personen.

Gegen 15:50 Uhr wählten Zeugen den Notruf und meldeten eine Schlägerei mit bis zu 20 beteiligten Personen. Als die Beamten kurz darauf eintrafen, war die Auseinandersetzung bereits beendet und die Spieler hielten sich in den Kabinen auf.

Nach derzeitigen Erkenntnissen trafen der FC Merkur 07 und K.F. Sharri Dortmund II im Rahmen eines Testspiels aufeinander. In der Halbzeitpause gerieten mehrere Spieler der Heimmannschaft auf dem Weg zur Kabine zunächst verbal aneinander. Der Hintergrund soll die Auswechslung eines Spielers während der ersten Halbzeit gewesen sein.

Im weiteren Verlauf gerieten die Spieler auch körperlich aneinander. Unter anderem schlugen und traten sie aufeinander ein. Weitere Personen aus dem Umfeld des Vereins eilten hinzu, um die Schlägerei zu beenden. Drei Personen kletterten anschließend über den Zaun der Sportanlage und flüchteten in Richtung der Magdeburger Straße.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Beamten kurz darauf einen 24-jährigen Dortmunder im Bereich der Eberstraße antreffen. Zwei weitere Spieler der Heimmannschaft (21 und 22, aus Dortmund) konnten ebenfalls als Tatverdächtige identifiziert werden. Ein 32-Jähriger erlitt bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen, ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird von einer wechselseitigen Begehungsweise ausgegangen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Das Testspiel wurde abgebrochen.

Kontaktdaten anzeigen

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Tobias Nico Boccarius
Telefon: 0231/132-1024
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

 
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
  • 27.07.2026 – 09:04

    POL-DO: Randaliererin am Freistuhl - Polizei setzt DEIG ein

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0617 Ein Stein, so groß wie ein Tennisball. Damit schlug eine 20-Jährige aus Kamen am Freitag (24.07.2026) laut Zeugenaussagen immer wieder gegen die Tür einer Bank am Freistuhl. Der Einsatz in der Dortmunder Innenstadt endete mit dem Einsatz des Distanzelektroimpulsgerätes (DEIG, umgangssprachlich Taser). Gegen 21:25 Uhr trafen die Einsatzkräfte an der Örtlichkeit ein und beobachteten die ...

    mehr
  • 26.07.2026 – 11:07

    POL-DO: Randalierende Jugendliche im Hoeschpark kontrolliert

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0616 In der Nacht von Samstag auf Sonntag (25. Juli 2026, 21:09 Uhr) wurden randalierende Jugendliche im Hoeschpark gemeldet. Angeblich sollte auch eine Schusswaffe gesehen worden sein. Als Einsatzkräfte die Grünanlage betraten und die Jugendlichen kontrollierten, ergriff ein junger Mann die Flucht. Nach kurzer Verfolgung konnte er aber in einem Gebüsch aufgefunden werden. Unter Androhung des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren