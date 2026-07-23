Polizei Dortmund

POL-DO: Mehr Präsenz. Mehr Sicherheit. - Polizei Dortmund mit Präsenzkonzeption Fokus weiterhin erfolgreich

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0615

In der Woche vom 18. bis 22. Juli 2026 führten Einsatzkräfte der Polizei Dortmund im gesamten Stadtgebiet eine Reihe von Kontrollen, Durchsuchungen und Festnahmen durch. Ziel war es, Betäubungsmittelhandel zu unterbinden, unversteuerte Zigaretten und Tabakwaren zu sichern, Diebstahlsdelikte zu verfolgen und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger durch eine sichtbare Präsenz zu stärken.

Am Samstag (18. Juli 2026) konzentrierten sich die Maßnahmen im Bereich Heroldstraße/Lauenburger Straße. Zwei Personen versuchten dort trotz Flucht, der Kontrolle zu entgehen. Bei ihnen wurde Betäubungsmittel in Form von Cannabis aufgefunden. Zwei Strafanzeigen wurden gefertigt. Ein weiterer Einsatzabschnitt führte die Kräfte in den Gut-Heil-Straßen-Bereich, wo ein 56-jähriger Dortmunder als Verkäufer unversteuerter Zigaretten auffiel. In einer anschließende Wohnungsdurchsuchung (samt Keller) wurden rund 300 Stangen unverzollter Zigaretten sowie circa 150 Pakete unverzollten Shisha-Tabak sichergestellt. Die besonderen Vorrausetzungen für ein Untersuchungshaft lagen nicht vor.

Montag (20. Juli 2026) lag die Innenstadtbereiche rund um den Westenhellweg und Stadtgarten im Fokus der Präsenzmaßnahmen. Neben sichtbarer Präsenz wurden Personenkontrollen durchgeführt. In der Grünanlage Stadtgarten wurde ein 36-Jähriger ohne festen Wohnsitz mit Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dortmund festgenommen und dem Gewahrsam der Polizei Dortmund zugeführt.

Um 18:25 Uhr meldete die DB-Sicherheit eine aggressiv bettelnde Frau, die in die Haltestelle Stadtgarten flüchtete. Eine nähere Befragung ergab Hinweise zu einem möglichen Handydiebstahl. Die Frau wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt und später zurück in eine geschlossene Einrichtung verbracht. Das entwendete Mobiltelefon konnte dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden.

In der Straße "Olpe" konnte ein verbotenen Einhandklappmessers bei einer Personenkontrolle sichergestellt werden, ein entsprechender Bericht samt Asservat wurde gefertigt, zudem wurde ein Messertrageverbot angeregt.

Am Dienstag, den 21. Juli 2026, wurden die Kontrollen fortgesetzt, insbesondere im westlichen Innenstadtbereich sowie im Dietrich-Keuning-Park. Es ergaben sich Hinweise auf einen Aufenthaltsgesetz-Verstoß, der eine Strafanzeige zur Folge hatte.

Im Stadtgarten entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen vier bis fünf Personen. Insgesamt wurden über 20 Personen beteiligt und eine Person mit Pfefferspray eingesprüht. Gegen den Beschuldigten wurde eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gefertigt. Zudem wurde bei einem Beteiligtem mutmaßliches Diebesgut aufgefunden, darunter ein zur Fahndung ausgeschriebener Führerschein und eine entwendete Kreditkarte. Bei einer weiteren weiblichen Person wurde eine geringe Menge Heroin sichergestellt. Alle Personen erhielten einen Platzverweis.

Im Vorortbereich zeigte das Präsenzkonzept ebenfalls Wirkung: Im Evinger Park konnte ein BtM-Handel beobachtet und durch gezieltes Einschreiten verhindert werden. Es konnten mehr als 20 Druckverschlusstütchen mit Cannabis sichergestellt werden. Des Weiteren wurde Bargeld zur präventiven Gewinnabschöpfung sichergestellt.

Eine Pkw-Kontrolle ergab einen Drogenvortest mit positivem Ergebnis auf THC. Die Fahrzeugführerin wurde zur Entnahme einer Blutprobe zur Polizeiwache Eving gebracht.

Am Mittwoch (22. Juli 2026) beobachteten zivile Einsatzkräfte am Nordmarkt einen illegalen Handel mit Betäubungsmitteln. Der Dealer wurde kontrolliert und Kokain sichergestellt. An einem Café in der Mallinckrodtstraße wurde eine auffällige Gruppe Jugendlicher festgestellt. Bei einer minderjährigen Person wurden E-Zigaretten aufgefunden und sichergestellt und bei einem jungen Mann eine mutmaßlich nicht geringe Menge Cannabis. Die Drogen wurden sichergestellt und eine Strafanzeige gefertigt.

Gegen 17:55 Uhr wurde durch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei ein E-Scooter-Fahrer angetroffen, der während der Fahrt Drogen konsumierte. Auch hier wurde eine Strafanzeige samt Entnahme einer Blutprobe gefertigt.

Im Bereich Spohrstraße fanden die Einsatzkräfte bei einer Kontrolle eine Schreckschusswaffe und stellten diese sicher, ein Verfahren wurde eingeleitet.

Nahezu zeitgleich, gegen 17:45 Uhr wurde der ein 24-jähriger Dortmunder nach einem illegalen Handel mit Betäubungsmitteln in der Steiermarkstraße festgenommen. Bei dem Einsatz, inklusive Wohnungsdurchsuchung wurden Drogen in Form von Kokain, Marihuana und Haschisch sowie Liquids aufgefunden sowie 44 Lachgasbehälter im Kellerabteil sichergestellt. Der Beschuldigte wurde zur weiteren Sachverhaltsklärung dem Gewahrsam der Dortmund zugeführt.

Die Einsätze im Rahmen der Präsenzkonzeptionen dienen insbesondere der Gefahrenabwehr, der Bekämpfung von Betäubungsmittelhandel sowie der Sicherstellung von Beweismitteln. Die Polizei Dortmund bittet die Bevölkerung stets um Hinweise, die zu weiteren Aufklärungen und Verhütung von Straftaten beitragen können.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell