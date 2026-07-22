POL-DO: Folgemeldung nach Tötungsdelikt im Ahornweg: 41-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft
Dortmund (ots)
Lfd. Nr.: 0613
Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund.
Wie bereits unter der Lfd. Nr.: 0610 berichtet, kam es am 21. Juli im Ahornweg in Dortmund-Wambel zu einem Tötungsdelikt zum Nachteil eines 78-jährigen Dortmunders. Ein 41-Jähriger stellte sich wenig später eigenständig der Polizei.
Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund erließ das zuständige Amtsgericht Dortmund einen Haftbefehl wegen Mordes. Der 41-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft.
Hinweis für Medienschaffende:
Weitere Presseauskünfte erteilt Staatsanwalt Felix Giesenregen unter der Telefonnummer (0231) 926-26104.
Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:
Polizei Dortmund
Bartosch Waldowski
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