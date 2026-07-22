Polizei Dortmund

POL-DO: Passant bei Drohneneinsatz leicht verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0611

Am Montagnachmittag (21.07.2026) kam es gegen 12:15 Uhr in der Betenstraße in Dortmund zu einem Unfall im Zusammenhang mit Fassadenreinigungsarbeiten.

Eine Reinigungsfirma führte dort Reinigungsarbeiten an der Fassade eines Gebäudes durch. Hierbei setzte ein 25-jähriger Mitarbeiter aus Eching eine speziell für diesen Zweck eingesetzte Drohne ein. Nach ersten Erkenntnissen kam es während eines Landeversuchs zu Schwierigkeiten. In der Folge traf die Drohne einen 73-jährigen Passanten aus Erfurt an der Stirn.

Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Eine Behandlung durch einen Rettungswagen lehnte er vor Ort ab.

Der 25-Jährige führte die Berechtigung zum Führen der Drohne mit sich. Nach ersten Ermittlungen war der Drohnenflug ordnungsgemäß bei den zuständigen Stellen angemeldet.

Die Polizei stellte die Drohne sicher. Die Ermittlungen dauern an.

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