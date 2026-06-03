Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Diebstahl aus Keller

Bergisch Gladbach (ots)

Eine Handkreissäge, einen Laubbläser und ein Pedelec haben Unbekannte aus einem Kellerverschlag in Heidkamp gestohlen.

Gestern (02.06.) wurde die Polizei in die Richard-Zanders-Straße gerufen. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses hatte zuvor einen Diebstahl gemeldet. Das Vorhängeschloss seines Kellerverschlags war abgeschraubt worden. Danach entwendeten die unbekannten Täter eine Handkreissäge, einen Laubbläser sowie ein hochwertiges Pedelec mit einem Wert im vierstelligen Bereich.

Der Bewohner gab an, zuletzt am Vortag (01.06.), gegen 11:30 Uhr, im Keller gewesen zu sein. Zu diesem Zeitpunkt war noch alles in Ordnung. Am nächsten Tag, gegen 15:00 Uhr, fiel ihm der Einbruch auf. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und hat das Diebesgut zur Fahndung ausgeschrieben.

Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter Tel. 02202 205-0. (bw)

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