Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Ladendieb flüchtet nach Tat

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Rösrath (ots)

Gestern (01.06.) hat ein unbekannter Jugendlicher Waren in einem Discounter gestohlen. Als ihn ein Mitarbeiter festhalten wollte, riss er sich los und flüchtete.

Ein Mitarbeiter des Discounters in der Hauptstraße hatte sich gegen 10:00 Uhr im Kassenbereich aufgehalten. In dem Moment ging ein Jugendlicher an ihm vorbei. Dem Mitarbeiter fiel auf, dass die Taschen des Kapuzenpullovers des Jugendlichen ausgebeult waren. Der Mitarbeiter sprach ihn an und forderte ihn auf, mit in ein Büro zu kommen. Der Jugendliche schubste daraufhin den Mitarbeiter und flüchtete aus dem Discounter. Dabei verlor er einen Teil der Beute und seinen linken Schuh.

Der geflüchtete Jugendliche ist nach Angaben des Mitarbeiters und einer weiteren Zeugin circa 15 Jahre alt und 170 cm groß. Er war bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer grauen Jogginghose und trug schwarze Sneaker.

Eine Fahndung nach dem Jugendlichen blieb erfolglos. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls auf und bittet um Zeugenhinweise an das zuständige Kriminalkommissariat 3 unter der 02202 205-0. (bw)

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