Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Zeuge informiert die Polizei - Autofahrerin war betrunken unterwegs

Leichlingen (ots)

Die Polizei hat gestern Abend (02.06.) eine Autofahrerin in Leichlingen aus dem Verkehr gezogen. Sie war stark alkoholisiert.

Gegen 23:10 Uhr rief ein Zeuge die Polizei. Ihm war die unsichere Fahrweise eines Pkw zwischen Langenfeld und Leichlingen aufgefallen. Die alarmierte Polizei konnte den Pkw kurze Zeit später in der Straße Stockberg in Leichlingen antreffen und stoppen. In dem Pkw befand sich eine Frau. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten sofort Alkoholgeruch war. Die Fahrerin, eine 47-Jährige aus Solingen, zeigte körperliche Auffälligkeiten, die auch auf einen Alkoholkonsum hindeuteten. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille.

Die Frau wurde zur Polizeiwache Burscheid gebracht. Dort nahm ihr ein Arzt eine Blutprobe ab. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Gegen die Frau wird jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (bw)

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