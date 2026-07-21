POL-DO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbild: 14-Jährige aus Dortmund wieder aufgefunden
Dortmund (ots)
Lfd. Nr.: 0609
Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung hatte die Polizei Dortmund nach einer vermissten 14-Jährigen mittels Lichtbild gesucht. Sie hatte am 20. Juni 2026 eine Jugendeinrichtung in Dortmund verlassen und war nicht zurückgekehrt. Eine Gefährdung ihrer Person konnte nicht ausgeschlossen werden.
https://dortmund.polizei.nrw/presse/oeffentlichkeitsfahndung-mit-lichtbild-wer-hat-die-14-jaehrige-aus-dortmund-gesehen
Sie wurde nunmehr durch Einsatzkräfte der Polizei Düsseldorf zufälliger Weise angetroffen und dort zu einer Jugendschutzeinrichtung gebracht.
Die Fahndung wird hiermit zurückgenommen.
Hinweis für Medienvertreter:
Da die Öffentlichkeitsfahndung somit beendet ist, bitten wir darum, die Fotos nicht weiter zu verwenden. Vielen Dank für die Unterstützung!
Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:
Polizei Dortmund
Kay-Christopher Becker
Telefon: 0231/132-1031
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
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