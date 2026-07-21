Polizei Dortmund

POL-DO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbild: 14-Jährige aus Dortmund wieder aufgefunden

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0609

Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung hatte die Polizei Dortmund nach einer vermissten 14-Jährigen mittels Lichtbild gesucht. Sie hatte am 20. Juni 2026 eine Jugendeinrichtung in Dortmund verlassen und war nicht zurückgekehrt. Eine Gefährdung ihrer Person konnte nicht ausgeschlossen werden.

https://dortmund.polizei.nrw/presse/oeffentlichkeitsfahndung-mit-lichtbild-wer-hat-die-14-jaehrige-aus-dortmund-gesehen

Sie wurde nunmehr durch Einsatzkräfte der Polizei Düsseldorf zufälliger Weise angetroffen und dort zu einer Jugendschutzeinrichtung gebracht.

Die Fahndung wird hiermit zurückgenommen.

Hinweis für Medienvertreter:

Da die Öffentlichkeitsfahndung somit beendet ist, bitten wir darum, die Fotos nicht weiter zu verwenden. Vielen Dank für die Unterstützung!

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