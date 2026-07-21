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POL-DO: Neuer Polizeipräsident beim PP Dortmund - Tim Frommeyer ist seit dem 20.07.2026 der neue Polizeipräsident für Dortmund und Lünen

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Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0608

Der neue Chef im Polizeipräsidium Dortmund hat nun seinen Dienst auch offiziell angetreten: Tim Frommeyer (45) ist seit dem 20.07.2026 der neue Polizeipräsident für Dortmund und Lünen, denn an diesem Tag erhielt er vom NRW-Innenminister Reul seine Ernennungsurkunde in Düsseldorf. Bereits am 07. Juli hatte ihn das Landeskabinett auf Vorschlag von Innenminister Reul zum neuen Behördenleiter ernannt.

"Um ehrlich zu sein: Ich kann es kaum erwarten, loszulegen", sagt Tim Frommeyer, der in diesen Tagen sein Büro bezieht: "Als gebürtiger Dortmunder liegen mir diese Region und die hier lebenden Menschen besonders am Herzen. Deshalb freue ich mich darauf, gemeinsam mit meinen rund 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für diese Menschen da zu sein und unseren Beitrag für deren Sicherheit zu leisten."

Die sicherheitsrelevanten Themen, die Dortmund bewegen - wie beispielsweise die polizeiliche Präsenz in der Innenstadt im Rahmen der Präsenzkonzeption Fokus - sind Frommeyer natürlich bereits bekannt.

"Diese Behörde bewegt unheimlich viele Themen und hat sich in der Vergangenheit sehr erfolgreich für die Sicherheit der Menschen in ihrem Zuständigkeitsbereich eingesetzt. Hier möchte ich anknüpfen und weitermachen. Themen wie die Sicherheit in der Innenstadt, aber auch viele andere zentrale Themen, die auch in der öffentlichen Diskussion deutlich wahrnehmbar sind, haben hier natürlich Priorität."

Die ersten Wochen und Monate werden aber zunächst im Zeichen des Kennenlernens und des Austausches mit den eigenen Mitarbeitenden, aber auch mit Kooperations- und Netzwerkpartnerinnen/-partnern aus unterschiedlichen Behörden, Institutionen, Organisation und der Zivilgesellschaft stehen.

"Für mich ist es keine Floskel, wenn ich sage: Ich bin ein absoluter Teamplayer. Mir ist es wichtig, was die Menschen bewegt. Intern und extern. Davon werde ich mir ein umfassendes Bild machen. Ich bin mir bewusst, dass die Städte Dortmund und Lünen nie schlafen. Sie sind immer eine Aufgabe, denn hier leben fast 700.000 Menschen, die einen berechtigten Anspruch darauf haben, dass die Polizei und damit auch ich für sie da sind", sagt Tim Frommeyer, der neue Polizeipräsident für Dortmund und Lünen. "Ich baue hier auf einer sehr professionellen und gut funktionierenden Behörde auf, mit vielen rund um die Uhr engagierte Kolleginnen und Kollegen. Darüber freue ich mich sehr."

Der 45-jährige Jurist wurde in Dortmund geboren und studierte Rechtswissenschaften an der Ruhr-Universität Bochum. Nach Stationen als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der CDU-Bundestagsfraktion und Syndikusanwalt bei den Dortmunder Entsorgungsbetrieben wechselte Frommeyer im Jahr 2016 in das Dezernat für Recht, Ordnung, Bürgerdienste und Feuerwehr bei der Stadt Dortmund. Seit September 2020 war er Erster Beigeordneter der Stadt Schwerte und dort Fachdezernent für die Bereiche Schule, Soziales, Jugend und Kultur, bevor er im Januar 2024 die Leitung des Polizeipräsidiums Gelsenkirchen übernahm.

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