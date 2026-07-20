Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfallflucht auf der Walther-Kohlmann-Straße - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0606

In der Nacht zu Sonntag (19. Juli) kam es an der Kreuzung Walther-Kohlmann-Straße und Altenderner Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Mehrere Personen flüchteten vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 3 Uhr zu dem Unfall in Dortmund Derne. Ein Audi mit Dortmunder Kennzeichen, sowie ein BMW aus Unna waren in dieser Reihenfolge auf der Walther-Kohlmannstraße in Richtung Norden unterwegs. Beide Fahrzeuge wollten dann nach links in die Altenderner Straße einbiegen. Der BMW-Fahrer überholte den Audi in der Kurve auf der Abbiegetangente der entgegenkommenden Fahrbahn. Hierbei verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem Audi.

Beide Autos rutschten in den Graben auf der Altenderner Straße und blieben dort stehen. Aus dem BMW und auch dem Audi flüchteten mehrere Personen vom Unfallort. Der Fahrer des Audi blieb leichtverletzt zurück.

Bei den Flüchtigen handelt es sich um mindestens drei Personen zwischen 20 und 25 Jahren. Sie sollen alle zwischen 175 und 185 cm groß und dunkel gekleidet gewesen sein.

Bei dem Leichtverletzten handelt es sich um einen 23-jährigen Dortmunder.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiwache in Dortmund-Scharnhorst unter der 0231/132-3621 zu wenden.

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