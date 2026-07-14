Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Zeugen nach Verkehrsunfall am Wörthböschelpark gesucht

Baden-Baden (ots)

Nach einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern am Montag im Wörthböschelpark sind die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden auf der Suche nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 25-jähriger Radfahrer gegen 18:15 Uhr den Parkweg, als ihm in einer Kurve ein bislang unbekannter Mann auf einem Pedelec entgegenkam. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zur Kollision, bei der die beiden Beteiligten mit den Köpfen zusammenstießen. Das Fahrrad des 25-jährigen stürzte zu Boden und wurde dabei erheblich beschädigt. Er erlitt nach dem Zusammenstoß Kopfschmerzen und Übelkeit. Sein Fahrrad wurde derart beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Der unbekannte Pedelec-Fahrer soll sich bei dem Unfall eine Verletzung im Bereich der rechten Augenbraue zugezogen haben. Er setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligten nachzukommen. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtete haben oder Hinweise zu dem bislang unbekannten Pedelec-Fahrer geben können, sich beim Polizeirevier Baden-Baden unter der Nummer 07221 680-0 zu melden.

/jg

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