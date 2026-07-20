Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall auf der A2 bei Bergkamen: Mehrere Fahrzeuginsassen, darunter zwei Kinder, leichtverletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0604

Am Sonntagabend (19. Juli 2026) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A2 bei Bergkamen in Fahrtrichtung Oberhausen. Dabei wurden mehrere Personen, darunter auch zwei Kinder, aus drei Fahrzeugen verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 36-jähriger Autofahrer aus Polen gegen 20:55 Uhr mit seinem Pkw auf dem linken Fahrstreifen der A2. Beim Wechsel auf den mittleren Fahrstreifen in Höhe der Anschlussstelle Kamen-Bergkamen touchierte er den Pkw einer 26-jährigen Frau aus Bochum, die dort fuhr.

In der Folge schleuderte das Auto der Frau über die Fahrbahn und kollidierte mit dem Pkw eines 26-jährigen Autofahrers aus Spanien, der sich auf dem rechten Fahrstreifen befand.

Das Auto des 36-Jährigen geriet ins Schleudern, prallte gegen die rechte Schutzplanke und überschlug sich. Es kam im weiteren Verlauf auf dem Dach liegend zum Stehen.

Alle beteiligten Autofahrer und eine Beifahrerin aus dem Auto des 26-Jährigen erlitten leichte Verletzungen. Zwei Kinder (5 und 8 Jahre alt), die sich im Auto der Fahrerin aus Bochum befanden, wurden ebenso leicht verletzt.

Dem Fahrer aus Polen wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, da der Verdacht der Alkoholisierung bestand. Ebenso erhoben die Einsatzkräfte eine Sicherheitsleistung.

Die Richtungsfahrbahn Oberhausen war von 22 bis 23 Uhr vollständig gesperrt. Zur Versorgung der Verletzten war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Dieser musste jedoch niemanden transportieren.

Der Schaden wird auf 40.000 Euro geschätzt.

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