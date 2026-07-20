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Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Raub im Dortmunder Norden - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0605

Am Freitagnachmittag (17. Juli) kam es im Dortmunder Norden zu einem schweren Raub unter Vorhalt eines Messers. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 16 Uhr hielt sich ein 39-jähriger Mann aus Syrien ohne festen Wohnsitz am Nordmarkt auf. Dort näherte sich ihm ein zunächst unbekannter Mann. Unter Vorhalt eines Messers forderte dieser die Herausgabe des Mobiltelefons und der Handtasche des 39-Jährigen.

Nach bisherigen Erkenntnissen übergab der Geschädigte seine Handtasche. Unmittelbar danach schlug der unbekannte Mann ihm ins Gesicht. Als der 39-Jährige zu Boden stürzte, trat der Unbekannte weiterhin auf ihn ein. Ein Passant griff ein und verhinderte weitere Tathandlungen. Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß.

Eine Rettungswagenbesatzung versorgte den leicht verletzten 39-Jährigen vor Ort.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung trafen Polizeibeamte einen polizeibekannten 27-jährigen Mann aus Syrien ohne fest Wohnsitz an. Das Messer sowie die Handtasche führte er zu diesem Zeitpunkt nicht mehr mit sich.

Die Polizeibeamten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam Dortmund. Er wurde einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Carina Dupont
Telefon: 0231/132-1037
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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