Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchter Raub auf Kiosk - Polizei nimmt 27-Jährigen fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0607

Nach einem versuchten Raub auf einen Kiosk an der Kaiserstraße in Dortmund hat die Polizei am Freitagabend (17. Juli) einen 27-jährigen Tatverdächtigen festgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 20.20 Uhr an einem Kiosk an der Kaiserstraße zunächst zu Streitigkeiten über die Bezahlung von Waren. Im weiteren Verlauf begab sich der 27-jährige Dortmunder hinter den Verkaufstresen und versuchte, Bargeld aus der Kasse zu nehmen.

Ein 17-jähriger Mitarbeiter hatte die Geldscheine zuvor aus der Kasse genommen. Der Tatverdächtige versuchte daraufhin, ihm das Bargeld zu entreißen, und schlug dem Jugendlichen mit der Faust gegen den Kopf. Anschließend flüchtete er ohne Beute aus dem Kiosk.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung trafen Polizeibeamte den 27-Jährigen in Tatortnähe an und nahmen ihn vorläufig fest. Die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen versuchtem Raub. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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