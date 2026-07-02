Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Großeinsatz von Rettungskräften in Ludwigslust

Ludwigslust (ots)

Derzeit kommt es im Bereich des Helene-von-Bülow-Klinikums in Ludwigslust zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei.

Seit etwa 04:20 Uhr sind zahlreiche Einsatzkräfte aufgrund eines Brandes im Einsatz. Im Bereich der Neustädter Straße sowie den umliegenden Straßenzügen kommt es derzeit zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind infolge des Brandes mehrere Personen verletzt worden. Zur genauen Anzahl sowie zur Schwere der Verletzungen können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Einsatzmaßnahmen dauern an.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Einsatzbereich weiträumig zu umfahren.

Weitere Informationen werden unaufgefordert nachberichtet.

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